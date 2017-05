Trump-Rede Wie in "Natürlich blond"

"Wir gehen unsere nächsten Schritte in die Welt hinaus", sagt Reese Witherspoon als Elle Woods in der Hollywood-Komödie "Natürlich Blond". Als stets in Pink gekleidete Blondine, die ab und an etwas naiv wirkt, wird sie von ihren Jura-Kommilitonen im Film nicht immer ernst genommen. In ihrer Abschlussrede rät sie ihren Mitstudenten zu "Leidenschaft, Mut zu den eigenen Überzeugungen und Selbstvertrauen" - und kann damit selbst Skeptiker überzeugen.

Ob die Rede von Elle Woods nun sogar den US-Präsidenten Donald Trump inspiriert hat? "Ihr geht in die Welt hinaus", sagte Trump am Wochenende in seiner eigenen Rede vor den Absolventen der Liberty University im US-Bundesstaat Virginia. "Mit Leidenschaft, Mut zu den eigenen Überzeugungen und Vertrauen in euch selbst."

Einige Phrasen der beiden Ansprachen ähneln sich fast im Wortlaut. US-Moderator Jimmy Fallon hat sich den Scherz erlaubt, die Passagen in einem Videoclip zusammenzuschneiden. Das Ergebnis legt nahe, dass Trump tatsächlich Teile der Rede aus "Natürlich blond" kopiert hat:

Tonight: Trump plagiarized his commencement speech from Elle Woods in Legally Blonde pic.twitter.com/EScE4B02F8 — Fallon Tonight (@FallonTonight) 16. Mai 2017

Trump sprach am Wochenende natürlich viel länger. Ihm ein Plagiat vorzuwerfen, wäre also übertrieben. Belustigend wirken die Ähnlichkeiten dennoch - besonders am Ende: Denn Witherspoon als Elle Woods endet ihre Ansprache mit den Worten: "Ihr habt's geschafft!" - Trump hingegen formuliert den Abschluss seiner Rede etwas anders: "Ich hab's geschafft!"