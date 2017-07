Leaker-Verdacht Scaramucci legt sich mit Stabschef Priebus an

Es ist die erste große Aufgabe in neuer Position: Anthony Scaramucci, Kommunikationschef von US-Präsident Donald Trump, will Jagd machen auf die Mitarbeiter im Weißen Haus, die Informationen an Journalisten weitergeben. Offenbar verdächtigt er dabei auch Stabschef Reince Priebus. Am späten Mittwochabend (Ortszeit) twitterte er zu den Informationslecks - und setzte den Nutzernamen von Priebus dahinter.

Bei dem Tweet ging es um durchgesickerte Informationen zu seinen persönlichen Finanzen, über die "Politico" berichtet hatte. Scaramucci schrieb: "Angesichts der Veröffentlichung meiner Finanzinformationen, was eine Straftat darstellt, werde ich das @FBI und @JusticeDept einschalten. #swamp @Reince45" Der Tweet wurde inzwischen wieder gelöscht.

Scaramucci im Videoporträt: "Von Trump lernen"

Video REUTERS

Bei CNN versuchte er dann, die Nachricht zu erklären. Er sagte, die Journalisten wüssten, wer die Informanten seien. Er respektiere, dass sie die Namen nicht preisgeben würden, denn er respektiere die journalistische Integrität. Als er seinen Tweet abgesetzt habe, hätten die Journalisten gewusst, wer gemeint war "weil die wissen, wer die Leaker sind". Wenn Priebus erklären wolle, dass er nicht dazu zähle, dann solle er das tun.

Das Verhältnis der beiden beschrieb er als brüderlich, wobei es immer wieder auch zu Reibereien komme. "Wir hatten unsere Auseinandersetzungen. Ob das wieder repariert werden kann, muss der Präsident entscheiden", sagte Scaramucci dem TV-Sender. Trump wisse ganz genau, wer die Informationen aus dem Weißen Haus an die Presse gegeben haben könnte.

Bei Twitter versuchte Scaramucci die Fehde plötzlich selbst wieder einzufangen. Zu einem Bericht mit der Überschrift: "Scaramucci fordert offenbar eine FBI-Ermittlung gegen Priebus" schrieb er: "Falsch!". Er habe nur klarmachen wollen, dass alle Offiziellen an der Aufdeckung der undichten Stellen in der Regierung mithelfen würden. Dahinter erneut: @Reince45.