Vor Rede zur Einwanderung: Trump reist nach Mexiko

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump wird am Mittwoch (Ortszeit) zu einem Treffen mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto nach Mexiko reisen. Er habe eine Einladung des Präsidenten angenommen und freue sich auf das Treffen, teilte Trump bei Twitter mit.

Zu Beginn seines Wahlkampfs vor einem Jahr hatte Trump für Empörung gesorgt, als er mexikanische Einwanderer pauschal als "Drogendealer" und "Vergewaltiger" schmähte. Zu seinen umstrittenen Forderungen zählt die Errichtung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, um Immigranten abzuwehren. Für den Bau will er Mexiko zahlen lassen, was Nieto bereits zurückwies.

Das mexikanische Präsidialamt bestätigte die Einladung und kündigte an, Peña Nieto werde den Immobilienmilliardär zu einem "privaten Treffen" empfangen. Eine ähnliche Einladung sei an Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton ergangen.

In Mexiko stieß das geplante Treffen auf Kritik. "An einem Wahlkampf eines Kandidaten teilzunehmen, der dazu entschlossen ist, uns zu beleidigen? Warum?", sagte Mexikos Ex-Innenminister Alejandro Poiré.

Nach dem Gespräch mit dem mexikanischen Präsidenten will Trump am Mittwochabend in Phoenix eine Grundsatzrede zur Einwanderungspolitik halten. Mit Spannung wird erwartet, ob Trump dabei seinen Ton mäßigt.