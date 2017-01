Trumps Kabinett Republikaner pochen auf schnelle Kandidaten-Bestätigung

Mindestens neun Kandidaten für Spitzenposten in der neuen Regierung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump sollen sich im Laufe dieser Woche einer Anhörung im Senat stellen. Dabei ist die Überprüfung von vielen der Nominierten noch gar nicht abgeschlossen.

Die Republikaner wehren sich nun gegen Kritik der Demokraten an diesem Vorgehen. "All diese kleinen prozesstechnischen Beschwerden sind damit begründet, dass sie nicht nur das Weiße Haus, sondern auch den Senat verloren haben", sagte der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, im TV-Sender CBS. Er verstehe das, aber man müsse "jetzt mal erwachsen werden und das hinter sich lassen."

Zuvor hatte allerdings der Leiter der unabhängigen Behörde für Regierungsethik, Walter Shaub, in einem Schreiben "große Besorgnis" geäußert, weil die Überprüfung der Kandidaten - etwa die ihrer Finanzen und Geschäftsbeziehungen - noch nicht abgeschlossen sei.

Die Kandidaten (hier sehen Sie alle Nominierten im Überblick) zu bestätigen, bevor sie ausreichend durchleuchtet worden seien, wäre "bisher einmalig", zitierte die "Washington Post" Shaub. Die Demokraten forderten eine Verschiebung der Prozeduren, zumal viele von Trumps Kandidaten keine politische Vergangenheit und Erfahrung haben und ihr Hintergrund ihnen daher nicht sehr vertraut ist. Laut McConnell seinen die Republikaner vor acht Jahren in der gleichen Situation gewesen, als man mehrere Kandidaten von Barack Obama bestätigen musste.

Trumps Stabschef mahnt zur Eile

Geklärt werden muss bei den Überprüfungen vor allem, ob die Kandidaten wie die schwerreiche Vorstandschefin der Windquest Group Betsy DeVos, die Trump zur Bildungsministerin machen will, Interessenskonflikte haben könnten. In einigen Fällen habe die Behörde für Regierungsethik noch nicht einmal Auskunft über die Finanzen der Nominierten - teilweise Millionär oder Milliardäre.

Trumps Stabschef Reince Priebus bekräftigte, dass man nicht langsamer vorgehen werde. Die Demokraten hätten alle Informationen, die sich benötigten. Sie sollten im Wählerinteresse zügig vorgehen. "Es wurde Veränderung gewählt und Veränderung wird es geben", so Priebus.

Der Führer der Demokraten im Senate, Chuck Schumer, sagte, dass mit der Überprüfung der wohlhabenden Kandidaten sichergestellt werden soll, dass diese nicht für die eigene Tasche arbeiteten, sondern im Einklang mit dem Gesetz.

Die Prozedur beginnt am Dienstag mit einer zweitägigen Anhörung von Jeff Sessions, der Justizminister werden soll. Am Mittwoch sind gleich fünf sogenannte Hearings angesetzt, darunter die Befragung des bisherigen ExxonMobil-Topmanagers Rex Tillerson, den Trump zum Außenminister machen will. Für denselben Tag ist außerdem eine mit Spannung erwartete Pressekonferenz des designierten Präsidenten angesetzt. Die Anhörungen werden jeweils von den zuständigen Senatsausschüssen abgehalten.