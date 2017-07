Niederlage für Trump US-Bundesrichter erlaubt Ausnahmen bei Einreiseverbot

Ein Gericht auf Hawaii hat das Einreiseverbot der US-Regierung für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern abgeschwächt. Die Definition von familiären Beziehungen sei in dem Gesetz zu eng gefasst, entschied ein Richter. Auch Großeltern, Enkel, Schwäger und Schwägerinnen, Onkel, Tanten, Nichten, Neffen, Cousins und Cousinen von bereits in den USA lebenden Menschen müssten einreisen dürfen.

Der oberste Gerichtshof der USA hatte das Einreiseverbot vor knapp zwei Wochen nach monatelangem Streit in Kraft treten lassen. Allerdings hatten die Richter am Supreme Court die Vorgaben bereits abgeschwächt: Menschen aus den betroffenen Ländern dürften einreisen, wenn sie glaubwürdige Beziehungen in die USA nachweisen können.

Die Regierung hatte diese Vorgabe des Supreme Courts so ausgelegt, dass die Ausnahme nur für Ehepartner, Eltern, Kinder und Geschwister von in den USA lebenden Menschen galt.

"Die eng gefasste Liste (dieser Beziehungen) der Regierung findet weder Unterstützung in der vorsichtigen Sprache des Supreme Courts noch in den Einwanderungsrichtlinien, auf die sich die Regierung stützt", heißt es nun in der Entscheidung aus Hawaii. Das Einreiseverbot gilt für Bürger aus Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen.

Der US-Bundesstaat Hawaii hatte am Donnerstag nach mehreren Versuchen zuvor eine weitere Klage eingereicht. Die Position der Regierung von Präsident Donald Trump sei "so falsch wie grausam", hieß es darin. Neal Katyal der Hawaii bei der Klage vertritt, feierte die Entscheidung auf Twitter als "haushohen Sieg". Eine Sprecherin des US-Justizministeriums lehnte eine Stellungnahme ab.

Regierung verschickt neue Vorgaben an US-Botschaften

Aus Sicht der Regierung ist das Verbot notwendig, um die nationale Sicherheit zu garantieren. Die Trump-Regierung musste bei ihrem Versuch, den Einreisebann zu verhängen, bereits mehrere Rückschläge vor Gericht einstecken. Das schließlich vom Supreme Court mit Ausnahmen genehmigte Verbot ist eine entschärfte Version des ursprünglichen Dekrets.

Das Einreiseverbot gilt für 90 Tage. Parallel dazu überarbeitet die US-Regierung die Vorgaben zur Visavergabe. Am Donnerstag wurde nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters eine Mitteilung an alle US-Botschaften verschickt: Darin sind zahlreiche neue Standards für Reisen in die USA formuliert.

Demnach wollen die USA mehr Daten über Einreisende abfragen. Alle Länder sollen elektronische Reisepässe ausgeben oder zumindest Pläne dafür vorantreiben. Zudem sollen verlorene oder gestohlene Reisepässe grundsätzlich an Interpol gemeldet werden. Die Länder sollen auch Daten über Menschen liefern, die aus ihrer Sicht Terroristen sind oder sein könnten. Informationen zu Vorstrafen müssten ebenfalls übermittelt werden.