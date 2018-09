Russlandaffäre Vize-Justizminister dementiert Bericht über Abhören von Trump

In der Russlandaffäre in den USA hat der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein einen Bericht dementiert, wonach er einen Vorschlag über das heimliche Abhören von Präsident Donald Trump gemacht haben soll. Der Artikel der "New York Times" sei "unzutreffend und fachlich falsch", erklärte Rosenstein in einer Stellungnahme, aus der mehrere US-Medien zitierten.

Die "New York Times" hatte zuvor berichtet, Rosenstein habe im Frühling 2017 vorgeschlagen, Trump heimlich im Weißen Haus aufzunehmen, um das Chaos in der Regierung zu offenbaren. Er habe zudem die Möglichkeit aufgebracht, Kabinettsmitglieder anzuwerben, um den 25. Zusatzartikel der US-Verfassung anzuwenden, damit Trump für amtsunfähig erklärt werden kann. Der Zusatzartikel beinhaltet diese Möglichkeit.

Die Zeitung berief sich in dem Bericht auf Personen, die über die Vorfälle selbst unterrichtet worden seien oder über Notizen informiert worden seien, die diese geschildert hätten.

Sarkasmus oder ernster Vorschlag?

Rosenstein erklärte in der Stellungnahme, der Bericht basiere offensichtlich auf Quellen, die voreingenommen gegenüber dem Ministerium seien und ihre eigene politische Agenda vorantreiben wollten. Basierend auf seinem persönlichen Umgang mit Trump gebe es keine Grundlage, den 25. Zusatzartikel anzurufen.

Die "New York Times" zitierte zudem aus einer Erklärung eines Mitarbeiters des Justizministerium, der dabei gewesen sei, als Rosenstein den Vorschlag über das heimliche Abhören gemacht habe. Dieser Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, bestätigte die Bemerkung, erklärte aber, Rosenstein habe sie auf sarkastische Weise gemacht.

Rosenstein hat die Aufsicht über die Russland-Ermittlung des FBI, bei der es um eine mögliche Verstrickung von Trumps Wahlkampflager in die mutmaßlich russische Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 geht. Er setzte im Mai 2017 Robert Muellerals Sonderermittler ein.

Trump zieht Freigabe von Dokumenten zu Russland-Ermittlungen zurück

Der US-Präsident sieht unterdessen vorerst von der umstrittenen Freigabe von Dokumenten zur Russland-Ermittlung des FBI ab. Stattdessen soll nun ein interner Ermittler des Justizministeriums die Dokumente prüfen, wie Trump am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb. Er fügte aber hinzu, dass er die Papiere immer noch freigeben könnte, sollte dies notwendig sein.

Trump hatte das Justizministerium und das Büro des Nationalen Geheimdienstkoordinators ursprünglich angewiesen, die Geheimhaltungsstufe einer Reihe von Dokumenten aufzuheben. Diese stehen unter anderem mit der Überwachung seines ehemaligen Wahlkampfmitarbeiters Carter Page in Zusammenhang.

Das FBI hatte vor Gericht eine Genehmigung zur Überwachung von Page mit der Begründung erwirkt, dass er gezielt von der russischen Regierung angeworben worden sei. Er soll Beziehungen mit russischen Regierungsmitarbeitern gepflegt haben