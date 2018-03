Trumps neuester Minister Dr. Lobhudel erbt das 200-Milliarden-Ministerium

Es braucht derzeit nicht viel, um in den USA einen hochrangigen politischen Posten zu verlieren. H.R. McMaster, der ehemalige nationale Sicherheitsberater, weiß das. Rex Tillerson, der ehemalige Außenminister, weiß das. Zahlreiche Helfer im Weißen Haus wissen das.

Gleichzeitig braucht es aber auch nicht viel, um einen hochrangigen politischen Posten zu erlangen. Ein gutes Verhältnis zum Präsidenten, Ideen und Aussagen, die mit denen Trumps auf einer Linie liegen - all das ist längst wichtiger als ein besonders beeindruckender Lebenslauf. Das weiß nun auch Konteradmiral Ronny Jackson. Er soll als Veteranenminister auf David Shulkin folgen, der Kongress muss die Personalie noch absegnen.

Als sich die Entlassung Shulkins in den vergangenen Wochen andeutete, wurden mehrere Nachfolger gehandelt. Jackson gehörte nicht dazu. Bisher hatte er als persönlicher Leibarzt Trumps gedient. Die Sympathien des Präsidenten gewann er spätestens im Januar, als er fast eine Stunde lang vor den Kameras stand und Fragen von Journalisten beantwortete. Er sollte die Debatte um den Geisteszustand des Präsidenten beenden. Also sprach Jackson in Folge eines Gesundheitschecks von der hohen "Energie und Ausdauer" des Präsidenten, von seiner "exzellenten Gesundheit", von seinen "unglaublichen Genen". Der Auftritt hinterließ bei Trump offenbar Eindruck.

Veteranenorganisation "enttäuscht und besorgt"

Eine gewisse Qualifikation für eine Funktion rund um Veteranen bringt Jackson mit. 1995 begann er, für die Navy zu arbeiten. Jackson spezialisierte sich auf Notfallmedizin und war ab 2005 im Irak stationiert. Auch Trump betonte vor allem die militärische Erfahrung seines Nominierten. Dieser sei "hoch ausgebildet und qualifiziert" und habe "das gewaltige Opfer, das unsere Veteranen leisten, aus erster Hand gesehen". Jackson habe außerdem "eine tiefe Wertschätzung für das, was unser großartiges Land ihnen schuldig sind".

Aber reicht das auch, um das Veteranenministerium zu leiten? Nach dem Pentagon ist es mit 360.000 Mitarbeitern die zweitgrößte US-Regierungsbehörde. Eine der größten Veteranenorganisationen drückte schnell Besorgnis aus: "Wir sind enttäuscht und recht besorgt", sagte Joe Chenelly, der Geschäftsführer von Amvets, einer Vereinigung von Veteranen aus dem zweiten Weltkrieg sowie aus den Kriegen in Korea und Vietnam. "Die Regierung muss bereit sein zu beweisen, dass er dafür qualifiziert ist, so eine gewaltige Agentur zu führen, eine 200-Milliarden-Dollar-Bürokratie", sagte Chenelly.

Als Slogan trägt das Ministerium einen Auszug aus einem Zitat von Präsident Abraham Lincoln. Es kümmert sich demnach "um denjenigen, der den Kampf gefochten hat, und um seine Witwe und seine Waise".

Große Missstände in der Behörde

Nach 15 Jahren ständiger Kriegseinsätze der US-Armee ist die Behörde mit der Betreuung von Millionen Veteranen allerdings immer wieder überfordert. Im Jahr 2014 war es in Phoenix zu einem Skandal gekommen: Eine Klinik des Veteranenministeriums log systematisch, was die Wartezeiten der Patienten anging. Dutzende Kriegsrückkehrer starben, während sie auf einen Termin warteten. Es folgten Ermittlungen in zahlreichen weiteren Einrichtungen der Behörde.

Noch im Wahlkampf hatte Trump das Ministerium als "die korrupteste" Behörde bezeichnet. Er sagte außerdem, er wolle den Zugang zum privaten Sektor ausweiten und so die Zahl der Veteranen verdreifachen, die "einen Arzt ihrer Wahl" aufsuchen könnten. Es bleibt eine der großen Fragen, wie weit und wie schnell die gesundheitliche Versorgung für Veteranen privatisiert werden soll.

Die Konservativen fordern das schon lange, auch deshalb gab es laut "New York Times" ein Zerwürfnis mit Shulkin. Dessen Entlassung könnte eine weitere Privatisierung nun erleichtern - trotz lauter Kritik. "Jede größere Veteranenorganisation in diesem Land lehnt die Privatisierung des Veteranenministeriums energisch ab", erklärte Senator Bernie Sanders kürzlich in einem Statement.

AFP David Shulkin

Die großen Probleme der Behörde konnte Shulkin in seiner Amtszeit seit Februar 2017, trotz kleinere Erfolge, nicht beheben. Seinen Job verlor er letztlich aber auch wegen eines kleineren Skandals. Ein Untersuchungsbericht besagte, dass er seine Frau mit auf eine Dienstreise nach Europa nahm - und dann auf Kosten des Steuerzahlers Sightseeing betrieb.

Auf seinen Nachfolger Ronny Jackson warten enorme Aufgaben. Die Wartezeiten für Patienten sind weiter lang, die veraltete Infrastruktur des Ministeriums soll deshalb für mehrere Milliarden Dollar erneuert werden. Außerdem müssen viele Kriegsversehrte stundenlang fahren, um ein Armeekrankenhaus zu erreichen, weil einige Einrichtungen wegen Geldmangels geschlossen wurden. Die Betreuung von Soldaten, die mit massiven psychischen Problemen zurückkehren, soll zudem verbessert werden.

Shulkin dagegen reiht sich in die lange Reihe der Ex-Trump-Untergebenen. Dabei hatte sein Chef noch im Juni 2017 gesagt, den Slogan "You're fired" ("Du bist gefeuert") aus seiner einstigen Reality Show "The Apprentice" werde Shulkin nie hören müssen: "Wir werden diese Worte bei unserem David nie verwenden müssen", so Trump damals. Nun also doch.