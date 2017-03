Trump-Telefonat mit Journalisten Wenn plötzlich der Präsident anruft

"Fake-News"-Vorwürfe, Schikane auf Pressekonferenzen: Zwischen US-Präsident Donald Trump und vielen Parlamentskorrespondenten knirscht es gewaltig. Um seine jüngste Niederlage im Kongress einzugestehen, rief Trump jedoch bei zwei Journalisten von "New York Times" und "Washington Post" an. Zuvor war sein Plan gescheitert, die Gesundheitsreform Obamacare durch ein Trumpcare-Gesetz abzuschaffen.

"Hallo Bob, wir haben es zurückgezogen": So soll das Gespräch mit "Post"-Korrespondent Robert Costa begonnen haben. Costa gilt laut "Politico" als der Trump-Flüsterer unter den US-Hauptstadtreportern. Bevor er nur eine Frage habe stellen können, so beschreibt es Costa für die Online-Ausgabe der "Post", habe der Präsident die Demokraten für die Niederlage verantwortlich gemacht.

"Sie (die Demokraten, Anm. der Red.) werden schon noch zu uns kommen, wir werden nicht zu ihnen gehen müssen", zitiert Costa den US-Präsidenten. "Nachdem Obamacare explodiert ist."

Die von Trump maßgeblich gestützte Gesundheitsreform hatten die Republikaner am Freitag kurz vor der Abstimmung im Repräsentantenhaus zurückgezogen, weil keine Mehrheit absehbar war. Damit nahm der Vorschlag nicht einmal die erste wichtige parlamentarische Hürde.

Fünf bis zwölf Stimmen sollen gefehlt haben, sagte der Präsident laut Costa. Mit Blick auf die Republikaner habe er ergänzt: "Ich bin ein Team-Player. Sie fielen aber etwas zurück, und das ist hart, wenn du fast 100 Prozent der Stimmen brauchst und wir keine Stimmen, null, von den Demokraten bekommen."

Selbstkritik? Fehlanzeige. Immerhin aber schob Trump auch nicht Paul Ryan, dem republikanischen Vorsitzenden im Repräsentantenhaus, die Verantwortung zu. "Ich gebe Paul keine Schuld", sagte Trump dem "Post"-Reporter zufolge.

Costa twitterte das Telefonat fleißig mit:

"I don't blame Paul," Trump tells me — Robert Costa (@costareports) 24. März 2017

Auch Costas "New-York-Times"-Kollegin Maggie Haberman erhielt offenbar einen Anruf des US-Präsidenten. Dabei habe Trump ungewohnte Disziplin gezeigt, schrieb sie ebenfalls auf Twitter: Der Präsident wolle übers Wochenende im Weißen Haus bleiben und die Folgen seines Scheiterns im Fernsehen verfolgen.

2/ in the White House residence and watches television coverage of the bill's failure. — Maggie Haberman (@maggieNYT) 24. März 2017

US-Vizepräsident Mike Pence kündigte derweil neue Gesundheitspläne an: "Wir werden den Obamacare-Alptraum beenden." Das Scheitern sei ein "Sieg für den Status Quo in Washington, aber ich verspreche Ihnen, dass er nicht lange andauern wird", sagte er in einer Rede in West Virginia. Am Freitag sei der Kongress "noch nicht so weit" gewesen.