Videobotschaft an Thanksgiving Trump ruft Amerikaner zu Einheit auf

Am Vorabend des Thanksgiving-Feiertags hat der designierte US-Präsident Donald Trump ein Video veröffentlicht, in dem er zur Versöhnung aufruft. "Wir haben gerade einen langen und verletzenden politischen Wahlkampf hinter uns gebracht", sagt der 70-Jährige in dem knapp zweiminütigen Clip. "Die Emotionen gehen hoch, und die Anspannung wird sich nicht über Nacht legen. Das ist nichts, was schnell geht. Leider."

Er bete nun dafür, "dass wir anfangen, unsere Gräben zu überwinden und bestärkt durch ein gemeinsames Ziel als ein Land voranschreiten", sagte Trump. "Wir haben nun die Chance, gemeinsam Geschichte zu schreiben und wirklichen Wandel nach Washington zu bringen."

Trump ist derzeit mit Teilen seiner Familie in seinem Golf-Hotel in Florida. Thanksgiving ist neben Weihnachten der wichtigste Familienfeiertag in den USA.

Die historische, politische Kampagne sei nun vorbei, sagt Trump in die Videokamera. Nun gehe es darum, in die Zukunft zu blicken und das Vertrauen zwischen den Bürgern wieder herzustellen. "Denn wenn Amerika vereint ist, gibt es nichts, was wir nicht erreichen können. Und ich meine: überhaupt nichts."

Seine Botschaft beendet er mit den Worten: "Lassen Sie uns dankbar sein für alles, was wir haben. Lassen Sie uns mutig die neuen, spannenden Abschnitte angehen, die vor uns liegen."

A Thanksgiving message from President-elect Donald J. Trump. pic.twitter.com/86uLziQXC4 — Transition 2017 (@transition2017) 23. November 2016

Trump nominiert erstmals zwei Frauen für sein Kabinett

Vor rund zwei Wochen hatte Trump die Wahl gegen seine demokratische Rivalin Hillary Clinton gewonnen (eine Bilanz seiner Arbeit in dieser Zeit lesen Sie hier). Am Mittwoch nominierte Trump erstmals zwei Frauen für Posten in seiner Regierung. Der Senat muss beiden Personalien zustimmen.