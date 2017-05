Abbas-Besuch in Washington Trump ruft Israelis und Palästinenser zu Anstrengung für Frieden auf

Eine Friedenslösung in Nahost: Das ist eines der großen außenpolitischen Ziele von US-Präsident Donald Trump. Am Mittwoch empfing er erstmals Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Washington. Zu Beginn des Treffens rief Trump sowohl Israelis als auch Palästinenser zu einer intensiven Zusammenarbeit für ein Friedensabkommen auf.

Es müsse zu einer Vereinbarung kommen, die beiden Völkern erlaube, in Frieden und Wohlstand zu leben, sagte Trump. Er selbst bot an, die Rolle eines Vermittlers einzunehmen. "Es ist eine lange Zeit", sagte Trump über den teils blutig geführten Konflikt. Aber: "Wir kriegen das hin".

Palästinenserchef Abbas unterstrich seine Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung nach den Grenzen von 1967. "Es ist an der Zeit, dass Israel die Besatzung unseres Volkes und unseres Landes beendet. Wir sind das einzige Volk in der Welt, das noch unter Besatzung lebt", sagte Abbas laut Übersetzung. Die Palästinenser würden den Staat Israel anerkennen - und Israel müsse einen palästinensischen Staat anerkennen.

Israel hatte 1967 im Sechs-Tage-Krieg unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Seitdem kontrolliert es das Gebiet weitgehend. Die Palästinenser beanspruchen dieses Gebiet für einen unabhängigen Staat Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Abbas sagte, er hoffe auf einen "historischen Friedensvertrag" während Trumps Präsidentschaft. Vor zweieinhalb Monaten hatte Trump bereits den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu in Washington empfangen.

"Historische Gelegenheit"

Hamas-Chef Chaled Meschaal forderte anlässlich von Abbas' USA-Reise von Trump die Mitwirkung an einer "gerechten Lösung" für den Nahen Osten. Es gebe eine "historische Gelegenheit", Israel unter Druck zu setzen, damit "eine gerechte Lösung für das palästinensische Volk" gefunden werde, sagte der im Exil lebende Chef der islamistischen Palästinenserorganisation dem US-Nachrichtensender CNN.

Die Regierung Trump zeige größere "Kühnheit" als frühere US-Regierungen, sagte Meschaal. Er fordere Trumps Regierung auf, die "falschen Herangehensweisen der Vergangenheit aufzugeben". Israel hatte in den vergangenen Monaten seinen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten deutlich ausgeweitet, was auch in Washington auf Kritik stieß.