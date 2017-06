Weltweite Umfrage Donald Trump schadet dem Ansehen der USA

Die USA stehen so schlecht da in der Welt wie lange nicht mehr. Der Grund: Präsident Donald Trump.

Einer Studie des renommierten Washingtoner Pew Research Centers zufolge gaben in 37 Ländern nur noch 49 Prozent der Befragten an, eine vorteilhafte Meinung über die Vereinigten Staaten zu haben. Unter seinem Vorgänger Barack Obama lag die Zustimmungsquote zuletzt noch bei 64 Prozent.

Für diese Umfrage wurden zwischen Mitte Februar und Anfang Mai mehr als 40.000 Menschen befragt.

Trumps Beliebtheitswerte in Mexiko auf Tiefstand

Trump sagt seit seinem ersten Tag als Politiker, die Vereinigten Staaten von Amerika müssten immer an erster Stelle stehen. Der US-Präsident will an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen und die Kosten dafür dem Nachbarn aufbürden. Länder wie Deutschland und China greift er wegen hoher Handelsüberschüsse an, aus dem Weltklimavertrag will er aussteigen.

Besonders gelitten hat das US-Image vor diesem Hintergrund zuletzt bei den Nachbarn Kanada und Mexiko, aber auch in Westeuropa. In Mexiko stürzte die Zustimmungsquote von 66 auf 30 Prozent ab.

USA in Westeuropa so unbeliebt wie zur Irakinvasion

Die Beliebtheitswerte des Präsidenten selbst sind hier auf einem Tiefstand: In Mexiko kommt Trump nur auf eine Zustimmungsquote von fünf Prozent.

In Kanada und Deutschland fielen die Imagewerte des Landes um jeweils 22 Punkte auf 43 beziehungsweise 35 Prozent. In vielen europäischen Staaten sind die USA in etwa so unbeliebt wie 2003 unter George W. Bush, der damals militärisch im Irak intervenierte.

Russen und Israelis ziehen Trump Obama vor

Laut der Umfrage genießt Trump nur in Russland und Israel ein größeres Vertrauen als sein Vorgänger Obama. Vor allem in Russland ist dieser Wert von 15 Prozent im Jahr 2015 auf aktuell 41 Prozent stark angestiegen.

Insgesamt beschreiben 55 Prozent aller weltweit Befragten Trump als starken Führer, viele halten ihn aber auch für arrogant (75 Prozent), intolerant (65 Prozent) und gefährlich (62 Prozent).