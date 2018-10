Verschwundener Journalist Khashoggi Trump verschärft Ton gegenüber Saudi-Arabien

US-Präsident Donald Trump hat von Saudi-Arabien Auskunft über das Schicksal des in der Türkei verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi verlangt. Er habe "auf höchster Ebene" mit Vertretern Saudi-Arabiens über Khashoggi gesprochen, sagte Trump. "Wir wollen alles wissen", fügte er hinzu. Die US-Regierung könne "nicht zulassen", dass so etwas "einem Reporter" oder "irgendjemandem" passiere. Washington sei "sehr enttäuscht" und werde der Sache "auf den Grund gehen".

Khashoggi, der das Konsulat in Istanbul betreten hatte, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen, zählt seit Jahren zu den bekanntesten regierungskritischen Journalisten seines Landes (Lesen Sie hier einen Gastbeitrag Khashoggis für SPIEGEL ONLINE). Der gebürtige Saudi-Araber war im September 2017 aus Furcht vor einer Festnahme in die USA ins Exil gegangen, wo er unter anderem für die "Washington Post" schrieb. Drei Tage vor seinem Verschwinden äußerte er in einem Interview mit der BBC die Sorge, bei einer Rückkehr nach Saudi-Arabien verhaftet zu werden.

Saudi-Arabien weist die Verdächtigungen zurück

Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle, der US-Geheimdienst habe ein Gespräch zwischen Vertretern Saudi-Arabiens abgefangen, in dem diese über einen Plan zur Festnahme Khashoggis berieten. Demnach ging es um Wege, ihn nach Saudi-Arabien zu locken.

Die türkischen Ermittler hegen den Verdacht, dass Khashoggi beim Besuch des Konsulats seines Landes ermordet wurde. Die Polizei ermittelt gegen 15 Saudi-Araber, die am Tag seines Verschwindens in zwei Flugzeugen in Istanbul eintrafen und am Abend wieder abflogen. Sieben der Männer sollen zum Zeitpunkt von Khashoggis Besuch im Konsulat gewesen sein.

Saudi-Arabien weist die Verdächtigungen zurück, ist aber bisher den Beweis schuldig geblieben, dass Khashoggi das Konsulat wieder lebend verließ. Der türkische Fernsehsender 24 TV veröffentlichte am Mittwoch Bilder einer Überwachungskamera, die Khashoggi beim Betreten des Konsulats zeigen sowie einen schwarzen Van, der zwei Stunden später das Gebäude verlässt. Demnach fuhr das Auto zur nahegelegenen Residenz des Konsuls.