US-Präsident Donald Trump hat auf eine Reihe von Fragen des Sonderermittlers Robert Mueller zur Russlandaffäre geantwortet. "Der Präsident hat heute auf die schriftlichen Fragen des Büros des Sonderermittlers geantwortet," erklärte Trump-Anwalt Jay Sekulow laut US-Medien. "Der Präsident hat schriftlich geantwortet."

Auch ein anderer Trump-Anwalt, Rudolph Giuliani, bestätigte, dass Trumps schriftliche Antworten an Muellers Team übermittelt worden seien. Sie seien detailliert und vollumfänglich - enthielten aber keine großen Überraschungen, zitiert die "Washington Post" Giuliani. Es stecke nichts darin, was nicht schon öffentlich bekannt sei. Der Präsident habe eine "beispiellose" Kooperationsbereitschaft gezeigt - und die Ermittlungen sollten eingestellt werden, forderte Giuliani.

Trump hatte zuvor in Washington erklärt, er habe die Arbeit an den Antworten am Montag beendet. Seine Anwälte würden diese Ausführungen nun weiterreichen.

Mueller untersucht, welchen Einfluss Russland auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 ausgeübt hat und prüft mögliche Verbindungen zu Trumps Wahlkampfteam. Bislang hat der Sonderermittler und frühere Chef der Bundespolizei FBI Anklagen gegen vier frühere Trump-Mitarbeiter und 26 russische Staatsbürger erwirkt. Trump weist alle Vorwürfe zurück und verurteilt die Ermittlungen als "Hexenjagd" (mehr Hintergründe zur Russlandaffäre können Sie hier nachlesen).

Vor etwa elf Monaten hat Mueller zum ersten Mal um ein Gespräch mit Trump gebeten, um ihm Fragen zur Russlandaffäre zu stellen. Laut "Washington Post" muss das Team rund um Mueller nun entscheiden, ob es nach den schriftlichen Antworten aus dem Weißen Haus auf einen persönlichen Termin besteht. Ob es dazu allerdings kommt, ist fraglich. Trumps Anwälte haben ihm davon abgeraten, sich mit Mueller zu treffen.

Seit den Midterms vom 6. November hat Trump seine verbalen Angriffe gegen Mueller weiter verschärft. Kurz nach den Wahlen erzwang Trump den Rücktritt von Justizminister Jeff Sessions und setzte als vorübergehenden Nachfolger Sessions' bisherigen Stabschef Matthew Whitaker ein. Da Whitaker die Mueller-Ermittlungen in der Vergangenheit heftig kritisiert hatte, schürte Trumps Personalmanöver die Sorge, er könnte mit Hilfe des Interimsministers die Mueller-Ermittlungen beenden oder einschränken.