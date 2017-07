Anhörung von Jared Kushner Zwei ziemlich praktische Wissenslücken

Jared Kushner ist der perfekte Schwiegersohn: Dieses Bild wurde noch vor Kurzem in Anzeigen bemüht, die in China um Investoren für ein Immobilienprojekt von Kushners Familienunternehmen warben. Darin hieß es laut einem Bericht von CNN: "Die Berühmtheit der Familie ist Thirtysomething 'Mister Perfect' Jared Kushner."

Jared Kushner ist bisweilen aber auch ein ziemlicher Schussel. So lesen sich jedenfalls Teile seiner Stellungnahme zu einer am Montag begonnenen Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Zwei Tage lang befragen die Senatoren den Schwiegersohn von Präsident Donald Trump dazu, welche Rolle er in der Affäre um eine mögliche Beeinflussung der Wahl durch Russland gespielt hat.

Kushners Antwort in Kurzform: "Ich hatte keine geheimen Absprachen mit einer ausländischen Regierung und kenne auch niemanden sonst im Wahlkampfteam, der sie hatte."

Das klingt erstaunlich klar, wie auch einige andere Dementis in Kushners Stellungnahme. Zugleich aber räumt der Ehemann von Trump-Tochter Ivanka mindestens vier Treffen mit Vertretern Russlands ein, die bis heute zahlreiche Fragen aufwerfen. Das gilt besonders für einen Termin mit der russischen Anwältin Natalija Wesselnizkaja, die dem Trump-Team kompromittierende Informationen über die politische Konkurrenz in Aussicht stellte.

Glaubt man Kushners Darstellung, so ist er in diese und andere Situationen geradezu hineingestolpert. Zu dem Termin mit Wesselnizkaja sei er von seinem Schwager Donald Trump Junior eingeladen worden, der in seinem Kalender auch als einziger Teilnehmer vermerkt gewesen sei. Wesselnizkajas brisantes Angebot sei ihm nicht bekannt gewesen, da es Teil eines langen Mailwechsel war, den er nicht durchgelesen habe. Zudem kam Kushner nach eigenen Angaben verspätet an, als Wesselnizkaja bereits über die gestoppte Adoption russischer Kinder durch Amerikaner sprach.

Gedächtnisprobleme mit der Informationsflut

"Ich hatte keine Ahnung, warum dieses Thema zur Sprache gebracht wurde", schreibt Kushner. Nach etwa zehn Minuten habe er einen Mitarbeiter per Mail um einen Anruf gebeten und sich unter diesem Vorwand vorzeitig wieder verabschiedet. "Ich erinnere mich nicht, wie viele Menschen dort waren (oder an ihre Namen) und habe keine Kenntnis von Dokumenten, die angeboten oder entgegengenommen wurden."

Ziemlich praktische Wissenslücken für Kushner - aber sind sie auch glaubhaft? Der Verbot von Adoptionen durch Amerikaner etwa war eine Reaktion Russlands auf US-Sanktionen. Die mögliche Aufhebung solcher Einschränkungen sorgte schon im Wahlkampf für Diskussionen. Sollte Kushner der Zusammenhang tatsächlich nicht bekannt gewesen sein?

Noch beachtlicher ist Kushners Behauptung, sich an keine weiteren Teilnehmer zu erinnern. An dem Treffen nahmen schließlich nicht nur Wesselnizkaja und der Lobbyist Rinat Akhmetshin Teil, die beide zeitweise für russische Geheimdienste gearbeitet haben sollen. Auch der schillernde britische PR-Manager Rob Goldstone und Trumps damaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort waren dabei. Kann sich Kushner wirklich an keine dieser Personen erinnern?

Der 36-Jährige entschuldigt seine Gedächtnisprobleme mit der Informationsflut während des Wahlkampfs. Er habe wohl "tausende von Anrufen, Briefen und Emails bekommen". Am Tag nach der Wahl habe er sich nicht an den Namen des russischen Botschafters Sergej Kisljak erinnern können. Statt ihn einfach zu googlen, schrieb Kushner einem Publizisten, der ihm Kisljak bereits im April vorgestellt hatte: "Wie lautet der Name des russischen Botschafters?"

Begrenztes Wissen trotz prominenter Rolle?

Mit der Anekdote reagiert Kushner auf einen Bericht, wonach er bereits vor der Wahl zweimal mit Kisljak telefonierte. "Ich bin höchst skeptisch, ob diese Anrufe stattgefunden haben", heißt es in dem Statement. Eine umfassende Untersuchung seiner Telefonverbindungen habe jedenfalls keine entsprechenden Hinweise erbracht.

Kushner bestätigt hingegen, dass er Kisljak kurz nach der Wahl gemeinsam mit Sicherheitsberater Michael T. Flynn im Trump-Tower traf. Auch dieses Treffen hat für Aufsehen gesorgt, weil beide Seiten dabei die Schaffung eines geheimen Kommunikationskanals diskutiert haben sollen. Laut Kushner ging es aber allein um Informationen zum Syrien-Krieg, welche russische Generäle übermitteln wollten. Da kein sicherer Kanal verfügbar gewesen sei, hätten sich alle "geeinigt, dass wir diese Informationen nach der Amtseinführung bekommen. Sonst ist nichts passiert."

Ob das stimmt, versuchen derzeit zwei Kongress-Komitees und ein Sonderermittler herauszufinden. Was ihre Skepsis erhöhen dürfte: Kushners angeblich so begrenztes Wissen passt nicht zur prominenten Rolle, die ihm sein Schwiegervater zugedacht hat.

Trump ernannte Kushner sowohl zum Leiter eines "Büros für amerikanische Innovation" als auch zum Sonderbeauftragten für den Nahen Osten. "Ich bin so dankbar, an wichtigen Themen wie Frieden im Nahen Osten oder der Wiederbelebung von Amerikas Innovationsgeist zu arbeiten", sagte Kushner bei einem kurzen Auftritt nach seiner ersten Anhörung. Er war aber auch schon im Wahlkampf eine Schlüsselfigur, vor allem als Koordinator einer Internetstrategie, die als entscheidend für Trumps Sieg gilt.

Panne im Umzugsstress?

Derselbe Stratege Kushner reichte am 18. Januar ein sogenanntes SF-86-Formular ein, über das er ebenso wie seine Frau eine Sicherheitsfreigabe für Top-Secret-Informationen bekam. Die Russland-Kontakte erwähnte Kushner darin mit keinem Wort.

Die Schuld lag Kushner zufolge erneut bei anderen und den Umständen. Sein Team habe das Formular aufgrund eines Missverständnisses vorzeitig abgeschickt. Er selbst sei zu diesem Zeitpunkt mit den Ausstieg aus seiner Unternehmertätigkeit und dem Umzug seiner Familie nach Washington beschäftigt gewesen. Nur einen Tag später aber habe man dann eine ergänzte Version des SF-86 eingereicht.

Gut möglich, dass sich ähnliches in Zukunft wiederholt. In seinem Statement spricht Kushner häufig davon, sich an bestimmte Dinge "erinnern" zu können (recall/remember) oder auch nicht. Das eröffnet die Möglichkeit, Informationen mit Verweis auf Erinnerungslücken nachzureichen.

Auch wenn die Ermittler Kushners bisherige Aussagen aber für glaubhaft befinden, werfen sie unangenehme Fragen auf. Offensichtlich gingen das Trump-Team völlig sorglos mit Kontakten nach Russland um, deren Brisanz schon während des Wahlkampfs offensichtlich war. Das gilt erst recht für Donald Trump junior, dem Kushner mit seinem Statement quasi die Alleinverantwortung für das Treffen mit Anwältin Wesselnizkaja zuschiebt.

Sowohl Trump junior als auch Kushner waren bislang im New Yorker Immobiliengeschäft tätig, Tochter Ivanka arbeitete bislang als Modeunternehmerin. Möglicherweise sind das doch keine ausreichenden Qualifizierungen, um plötzlich hochkomplexe Außen- und Sicherheitspolitik zu betreiben.

Selbst in Trumps Partei gibt es mittlerweile Stimmen, die Trumps fortgesetztes Familienunternehmertum für keine gute Idee halten. "Es wäre im Interesse des Präsidenten, all seine Kinder aus dem Weißen Haus zu entfernen", sagte der republikanische Abgeordnete Bill Flores aus Texas kürzlich. Das gelte nicht nur für Trump junior, "sondern auch für Ivanka und Jared Kushner".