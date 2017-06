Trump-Sprecher Spicer nennt Katar-Krise "Familienangelegenheit"

Die USA unterhalten in Katar eine Militärbasis, gleichzeitig verkaufen sie Waffen an Saudi-Arabien. Wie verhält sich die Supermacht also in der aktuellen Krise um das Emirat? Regierungssprecher Spicer laviert.