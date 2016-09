Affären im US-Wahlkampf Komm du nur, Donald

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

"Sie haben Eheprobleme eingeräumt. Heißt das, Sie haben sich schon mal getrennt? Haben Sie über Scheidung nachgedacht?"

1992 stellte der TV-Journalist Steve Kroft dem damaligen Präsidentschaftsanwärter Bill Clinton und seiner Frau Hillary diese Fragen, in einem Interview für die Sendung "60 Minutes".

Halb Amerika sah dieses Fernsehverhör. Hillary Clinton, überschminkt und kämpferisch, und Ehemann Bill, adrett frisiert und nervös, sitzen - hin und wieder händchenhaltend - auf einem Sofa und mühen sich, Gerüchte zu zerstreuen, er habe jahrelang eine Affäre mit dem Model Gennifer Flowers gehabt.

Getty Images/ CBS Steve Kroft, Hillary Clinton, Bill Clinton (1992)

Hillary Clinton macht keinen Hehl daraus, wie unzumutbar sie es findet, über ihr Privatleben Auskunft geben zu müssen.

"Wissen Sie", sagt sie gegen Ende des Gesprächs, "ich sitze hier nicht wie ein kleines unbedarftes Frauchen, das blind zu seinem Mann steht wie in einem Countrysong, sondern weil ich ihn liebe und respektiere. Wenn das den Leuten nicht reicht - verdammt, dann wählt ihn halt nicht."

Die Botschaft kam an: Die Amerikaner machten Bill Clinton, dessen Affäre mit Monica Lewinsky ihn später noch an den Rand eines Amtsenthebungsverfahrens bringen sollte, zum Präsidenten.

Die Clintons überstanden diese Skandale. Doch vergessen sind sie natürlich nicht. Erst recht nicht bei Donald Trump.

Am Montag scheiterte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner im TV-Duell gegen Hillary Clinton, und seit dieser Demütigung ist der Milliardär wütend.

Trump war nicht nur mangelhaft vorbereitet auf den neunzigminütigen Showdown. Vielmehr reagierte er so dünnhäutig auf Clintons Provokationen, dass es ihr ein Leichtes war, eine vernichtende Schluss-Attacke und damit das Medienthema der folgenden Tage zu setzen: Trump, der Sexist.

An early look at next week's cover, “Miss Congeniality,” by Barry Blitt: https://t.co/HtVAoIEik4 pic.twitter.com/AMQlaVjxvQ — The New Yorker (@NewYorker) 29. September 2016

Kein Streitpunkt des Duells wird seither so intensiv diskutiert wie die Art und Weise, in der Donald Trump Frauen behandelt: herablassend, gönnerhaft, verachtend, verletzend, grob beleidigend - jede Erscheinungsform von Sexismus ist vertreten.

Trump reagierte umgehend auf seine öffentliche Bloßstellung.

Noch am Abend der Debatte dröhnte er, nur aus Rücksicht auf die im Zuschauerraum anwesende Tochter der Clintons, Chelsea, habe er das As in seinem Ärmel nicht ausgespielt: Bill Clinton, dessen außerehelichen Affären und die Rolle, die Hillary Clinton dabei spielte. Aber er könne dieses Thema jederzeit auf die Tagesordnung setzen.

AFP Gennifer Flowers (1998)

Die Frage ist nur: Wäre das wirklich eine gute Idee?

Worauf Trump abzielt, ist klar: Hillary Clinton hat in den Neunzigerjahren einige der Frauen, die Affären mit oder angebliche Belästigungen durch Bill Clinton bekannt machten, scharf attackiert. In einem Interview sagte sie damals, sie würde Gennifer Flowers gern persönlich ins Verhör nehmen, "ich würde sie kreuzigen". An anderer Stelle soll sie laut "Washington Post" in Bezug auf eine der Frauen gesagt haben, "wir müssen ihre Story zerstören".

"Bill Clinton hat Frauen missbraucht, schlimmer als jeder andere Mann, den wir kennen", polterte Trump bei einem Wahlkampfauftritt im Mai in typisch übertriebener Art und Weise, "und Hillary hat ihm geholfen".

Es darf jedoch bezweifelt werden, ob Trump - selbst ein notorischer Fremdgeher und zwei Mal geschieden - wirklich punkten kann, wenn er das Fehlverhalten anderer Ehemänner und die Reaktion ihrer Ehefrauen thematisiert.

Dem Clinton-Team ist offenbar nicht bange, dort kalkuliert man so: Unter den noch unentschlossenen Wählern, die man erreichen will, sind Frauen und junge Menschen die wichtigsten Gruppen.

Für beide dürften die mehr als 20 Jahre zurückliegenden Affären Bill Clintons kaum eine Rolle spielen bei der Entscheidung über die Präsidentschaft 2016. Viel wichtiger sind für sie Probleme wie die Finanzierung eines Hochschulstudiums, Lohngerechtigkeit oder bezahlte Elternzeit.

Dass Hillary Clinton in den Neunzigerjahren die Geliebten ihres Mannes attackierte, dafür dürften die meisten Amerikaner eher Verständnis aufbringen. Das Magazin "Politico" zitiert eine Beraterin der republikanischen Partei, die die Reaktion einer Wählerin bei einer Befragung so wiedergab: "Welche Ehefrau würde denn nicht die Geliebte angreifen?"

Clinton, die in der Debatte am Montag zeigte, wie kämpferisch sie auf persönliche Attacken Trumps in der direkten Auseinandersetzung zu reagieren vermag, könnte es am Ende nur recht sein, wenn ihr Widersacher das Thema tatsächlich anschneidet.

Zusammengefasst: Donald Trump droht, Bill Clintons Affären zum Thema im Wahlkampf zu machen. Er will damit Hillary Clinton treffen, die in den Neunzigerjahren einige der fraglichen Frauen heftig attackierte. Doch das Team Clintons sieht diese Drohungen gelassen: Trump, dessen Sexismus seit Tagen das meist diskutierte Thema in US-Medien ist, kann auf diesem Feld eigentlich nur verlieren.