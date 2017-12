Uno-Resolution zu Jerusalem Trumps diplomatisches Eigentor

Donald Trump bringt das Instrument der offenen Erpressung zurück in die internationale Diplomatie. Der Grund ist banal: An diesem Donnerstag stimmt die Uno-Vollversammlung über eine Resolution ab, die Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, "zutiefst bedauert". Dieses Votum hat nur symbolische Bedeutung, es ist nicht bindend und hat keinen Einfluss auf die souveräne Entscheidung der US-Regierung, ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.

Das Abstimmungsergebnis wird Trump nicht gut aussehen lassen. Einen Vorgeschmack haben zwei Abstimmungen in Uno-Gremien in dieser Woche gegeben. Am Montag stimmten im Uno-Sicherheitsrat 14 von 15 Mitgliedern für eine kritische Resolution zur Anerkennung Jerusalems - allein die USA selbst legten ihr Veto ein. Am Dienstag stimmten in der Uno-Vollversammlung 176 von 187 Staaten für eine Resolution, die das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat bekräftigte. Vier Staaten enthielten sich, nur sieben stimmten dagegen: Die USA, Israel, Kanada, die Marschallinseln, Mikronesien, Nauru und Palau.

Beide Abstimmungsergebnisse unterstreichen, wie sehr sich die USA mit ihrer Nahostpolitik isoliert haben. Und nun sorgt Trump auch noch dafür, dass es die ganze Welt mitbekommt. Denn er erklärt die Jerusalemabstimmung in der Uno-Vollversammlung ohne Not zur Machtfrage. Der US-Präsident droht damit, all jenen Staaten die finanziellen Zuwendungen zu streichen, die am Donnerstag gegen die Vereinigten Staaten stimmen. "Wir beobachten diese Abstimmungen. Sollen sie gegen uns stimmen. Dann sparen wir eine Menge. Es ist uns egal", sagte Trump. Seine Uno-Botschafterin Nikki Haley kündigte an, sie werde sich die Namen der Länder aufschreiben, die gegen sie stimmen. Haley sollte besser einen großen Zettel mit in den Sitzungssaal nehmen.

Wohl gemerkt: Trump droht damit nicht den "Israel-Feinden", wie etwa die "Bild" behauptet. Deutschland, Australien, Großbritannien, China, Indien und andere Staaten, die nicht mit den USA stimmen werden, sind keine "Israel-Feinde". Es sind vielmehr Staaten, die nicht mit einem Federstrich das Völkerrecht brechen wollen, wie es Trump mit seiner Jerusalem-Entscheidung getan hat.

Kürzungen würden auch der US-Wirtschaft schaden

Vermutlich wird Trump seiner Ankündigung wie so oft keine Taten folgen lassen. Hoffentlich. Denn es wäre auch nicht im eigenen Interesse der Vereinigten Staaten oder Israels, etwa einem Land wie Ägypten, das mit Sicherheit gegen die USA stimmen wird, die Finanzhilfen zu kürzen oder gar zu streichen. Ägypten ist mit 1,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr nach Israel der zweitgrößte Empfänger von Finanzhilfen aus Washington. Mit diesem Geld kaufen sich die USA Einfluss in Kairo und gewährleisten, dass Ägyptens Führung den im Volk verhassten Friedensvertrag mit Israel einhält.

Mit einer Kürzung der Gelder würde Washington nicht nur Einfluss in Kairo verlieren - Trump würde auch seine eigene Wirtschaft schwächen. Denn ein Großteil der Zahlungen an Ägypten fließt zurück an amerikanische Rüstungsunternehmen wie Boeing und Lockheed Martin, die Kairos Militär mit Kampfjets und Waffen versorgen.

Und schließlich: Trump braucht die Zustimmung des Kongresses, um die Auslandshilfen wirklich dauerhaft zu kürzen. Zumindest im Senat sitzen immer noch genügend erfahrene Außenpolitiker, die erkennen, dass diese Gelder keine Almosen, sondern ein politisches Werkzeug sind.