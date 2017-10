Republikaner vs. US-Präsident Senator Flake wirft Trump unwürdiges Verhalten vor

Die nächste Attacke aus den eigenen Reihen: Der republikanische Senator Jeff Flake aus Arizona hat US-Präsident Donald Trump scharf angegriffen. Flake beschuldigte den 71-Jährigen, das Ansehen und die Stellung der USA im Ausland auf außerordentliche Art und Weise abzuwerten.

In einer dramatischen Rede im Senat sagte Flake, dass die amerikanische Politik sich an ein "rücksichtsloses, unverschämtes und unwürdiges" Verhalten des Weißen Hauses gewöhnt habe. Trump lasse sich auf ein niedriges Niveau herab und werde dafür in Erinnerung bleiben, dem Land die Würde genommen zu haben. Anschließend kündigte Flake an, nicht zur Wiederwahl anzutreten.

Vor zwei Wochen war bereits der Streit zwischen Trump und einem weiteren Republikaner eskaliert. Senator Bob Corker, der verlauten ließ, nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen, nannte Trump einen Lügner, der das Ansehen des Landes in der Welt zerstört habe. Laut Corker habe Trump mit seinem Regierungsstil dazu beigetragen, dass es innerhalb der republikanischen Partei zu einer Spaltung gekommen sei.

"Der Präsident hat in vielen Bereichen große Schwierigkeiten mit der Wahrheit", so Corker zum TV-Sender CNN.