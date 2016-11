Sieg von Donald Trump Washington zittert

Für Donald Trump wird es ein Fest, für Barack Obama eine bittere Stunde. Schon heute werden sich der alte und der neu gewählte Präsident im Weißen Haus zusammensetzen, um die Übergabe der Regierungsgeschäfte zu besprechen. Obama hat Trump eingeladen, Trump nahm dankend an. Es wird ein Treffen zweier Feinde.

Obama und seine Frau Michelle haben den Sitz des Präsidenten in den vergangenen acht Jahren in einen Hort der Weltoffenheit und Liberalität verwandelt. Sie haben Künstler eingeladen, politische Verbündete wie Angela Merkel mit Orden bedacht und einen Gemüsegarten angelegt, um den Amerikanern ein Beispiel für gesunde Ernährung zu geben.

Was wird in diesem Haus geschehen, wenn hier am 20. Januar Donald Trump und seine Frau Melania einziehen? Welchen Trump werden die Amerikaner und die Welt erleben? Den, der in seiner ersten Rede nach dem Wahlsieg versprach, das tief zerrissene Land zusammenzuführen und gut mit den Partnern der Welt zusammenzuarbeiten? Oder den Trump aus dem Wahlkampf, jenen Aggressor, der gegen Mexikaner und Muslime hetzte und Hillary Clinton mit Gefängnis drohte?

Video: Trumps Siegesrede

Das politische Amerika hat sich entschieden, selbst härteste Trump-Kritiker wie Obama, die Präsidenten-Familie Bush oder auch prominente Kommentatoren statten den neuen Präsidenten mit einem Vertrauensvorschuss aus. Weil er sich versöhnlich zeigt, wollen sie auch auf ihn zugehen. Die Ex-Präsidenten George H.W. Bush und George W. Bush, bislang scharfe Trump-Gegner, wünschen dem neuen Mann viel Erfolg und versichern, ihn in ihre Gebete einzuschließen. Auch seine ehemaligen Rivalen aus den Vorwahlen zeigen sich freundlich und wünschen ihm eine glückliche Hand. Amerika, Land der Pragmatiker.

Der Normalisierungsprozess wird in den kommenden Tagen voran schreiten, das kann als sicher gelten. Trump hat jetzt viele Jobs zu vergeben und schon bald wird es in der Öffentlichkeit um die üblichen Fragen gehen: wie die Präsidentenfamilie das Weiße Haus einrichtet, wie Trumps Kabinett aussieht, welche Staaten er als erstes zu bereisen gedenkt. Trump profitiert davon, dass der Wahlkampf vorbei ist und die Demokraten sich einig sind, einen friedlichen Machtübergang zu ermöglichen. Allein das wird ihn automatisch ein Stück weit zurechnungsfähiger erscheinen lassen.

Tatsächlich aber haben viele auch in seiner Partei regelrecht Angst davor, welche Seite der Milliardär nach seinem Wahlsieg zeigt. Er hat sich monatelang als Mann mit einem äußerst problematischen Verhältnis zu den Grundwerten des Landes gezeigt. Man wird in den kommenden Wochen deshalb auch auf die vermeintlich kleinen Dinge schauen müssen. Seinen Umgang mit politischen Gegnern und kritischer Presse. Die Frage, wie sehr er Geschäft und Amt zu trennen bereit ist. Den Grad seiner Bereitschaft, jenes Amerika in seiner Politik zu berücksichtigen, das ihn nicht gewählt hat.

Trump könnte schnell aktiv werden

Der neue Präsident bekommt jetzt täglich die gleichen Briefings der Nachrichtendienste, wie der amtierende. Trump wird sein Übergangsteam rasch vervollständigen und mit seinem Vize Mike Pence einen Plan entwickeln, wie der republikanisch dominierte Kongress genutzt werden kann, um wesentliche Teile seiner Agenda umzusetzen. Die Demokraten haben bereits angeboten, gemeinsam ein Infrastrukturpaket aufzulegen, aber Trump dürften auch etliche andere Dinge vorschweben.

Es spricht etwas dafür, dass Trump rasch zentrale Versprechen seines Wahlkampfs angeht, um seinen Anhängern zu zeigen, wie sehr sie auf ihn zählen können. Mit Hilfe des Kongresses könnte Trump Obamas Krankenversicherung innerhalb kürzester Zeit ersetzen und mit dem Bau einer robusten Grenze zu Mexiko beginnen, auch wenn die Finanzierung und rechtlichen Rahmenbedingungen dieses Projekts noch vollkommen unklar sind.

Trump hat angekündigt, das Programm zur Aufnahme von syrischen Flüchtlingen zu stoppen und gleich am ersten Tag seiner Amtszeit sämtliche "verfassungswidrige" Exekutiventscheidungen Obamas zurückzunehmen, darunter ein Dekret, das die Einwanderung betrifft. Überhaupt - Einwanderung: Kein Thema hat eine größere Rolle gespielt in seinem Wahlkampf. Es ist davon auszugehen, dass Trump sich rasch an seine Pläne setzen wird, einen beträchtlichen Teil der illegal Eingereisten abzuschieben (mehr zur To-do-Liste des neuen Präsidenten lesen Sie hier).

Inhaltliche Diskrepanzen, persönliche Animositäten

Viele Republikaner halten Trumps Ideen in der Einwanderungsfrage für populistisches Gerede. Auch in Haushaltfragen und dem Feld der Sozialversicherung liegt er mit der Parteiführung über Kreuz.

Hinzu kommen persönliche Animositäten. Paul Ryan, der Sprecher des Repräsentantenhauses, hat in den vergangenen Monaten eine Art Parallelwahlkampf geführt mit dem Ziel, seiner Partei ein wärmeres Image zu geben. Ob Ryan allerdings überhaupt noch eine Zukunft im Kongress hat, ist unklar. Mehrfach ist er mit Trump aneinandergeraten, hielt gegenüber dem Kandidaten große Distanz. Es heißt, in Trumps Übergangsteam werde eine Liste geführt mit Parteifreunden, die ihn nicht aktiv unterstützt haben.

Ryan dürfte auf dieser Liste einen vorderen Platz einnehmen.