Skripal-Affäre Wie Trump sich zur Ausweisung russischer Diplomaten durchrang

Fünf Tage sind vergangen seitdem die US-Regierung die größte Ausweisung russischer Diplomaten in der Geschichte verkündete. Am Montag verwies Washington 60 russische Diplomaten des Landes, darunter zwölf bei der Uno. Außerdem ordneten die USA die Schließung des russischen Konsulats in Seattle an.

Am Donnerstag folgte die Retourkutsche des Kreml: Russland schließt das US-Konsulat in Sankt Petersburg und verweist seinerseits 60 US-Diplomaten des Landes.

Nun werden Details über den Entscheidungsprozess im Weißen Haus bekannt: Die "Washington Post" und NBC berichten übereinstimmend, dass Donald Trump den Rausschmiss der Russen davon abhängig machte, dass andere Staaten mitzögen. Also versuchten Trumps noch amtierender Nationaler Sicherheitsberater H.R. McMaster und der stellvertretende Außenminister John Sullivan befreundete Regierungen davon zu überzeugen, ebenfalls russische Diplomaten auszuweisen. Mit Erfolg: Am vergangenen Freitag hatten sie zehn Zusagen, am Montag 16, inzwischen sind es mehr als 25.

Dazu präsentierten Trumps Mitarbeiter dem US-Präsidenten am vergangenen Freitag drei mögliche Optionen, um auf den Giftanschlag gegen Sergei Skripal zu reagieren, der Moskau zugeschrieben wird. Die "leichte Option" sah laut "Washington Post" und NBC vor, dass die USA 30 russische Spione ausweisen und auf die Schließung des Konsulats in Seattle verzichten sollten. Die "mittlere Option" beinhaltete genau die Maßnahmen, die Trump schließlich beschloss: Ausweisung von 48 Mitarbeitern der Botschaft in Washington und zwölf Mitarbeitern bei der Uno-Mission in New York.

Wie die "schwere Option" ausgesehen hätte, bleibt vorerst offen. Allerdings wies ein US-Beamter in der "Washington Post" darauf hin, dass die US-Spionageabwehr von mindestens 40 russischen Agenten wisse, die bislang nicht von der ersten Ausweisung betroffen seien. Sollte Trump also weitere Schritte unternehmen wollen, droht auch ihnen der Rauswurf.

Eine Person, die bei den Diskussionen im Weißen Haus dabei war, sagte der Zeitung, Trump sei schließlich mit einer Boxmetapher überredet worden. "Mit der 'mittleren Option' landest du einen soliden Schlag, hältst aber eine Faust zurück. Das hat den Präsidenten überzeugt."