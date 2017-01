Vereidigung in Washington So läuft Trumps Party ab

Nicht gerade begeistert wird Washington zusehen, wenn Donald Trump mit viel Pomp ins Amt eingeführt wird. Ausgerechnet in der Stadt, die zum Großteil für Hillary Clinton gestimmt hat, wird er vereidigt. Um 12 Uhr Ortszeit, also 18 Uhr MEZ, ist es so weit. Dann ist Donald Trump offiziell 45. Präsident der Vereinigten Staaten.

Alles läuft streng nach Plan, ein paar eigene Akzente darf Trump aber setzen. Volksnah und schlicht, ohne viele Prominente, solle die Vereidigung ablaufen, sagt sein Sprecher Tom Barrack. Es sei ja schließlich keine "Krönung". Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass viele Stars abgesagt haben.

Wie läuft die 58. Vereidigung eines US-Präsidenten am Freitag ab? Der Überblick.

Festung Washington

Ab 6.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ) verwandelt sich Washington in einen Hochsicherheitstrakt, die Feierlichkeiten werden von den Beamten des Secret Service, des FBI und der Polizei abgesichert. Neben der gesamten Belegschaft der Washingtoner Polizei sind zusätzlich 3000 Beamte aus Nachbarstaaten sowie 5000 Nationalgardisten und 5000 Soldaten vor Ort sein. Scharfschützen, Bombenspürhunde und ferngesteuerte Überwachungskameras werden an wichtigen Plätzen installiert. Bis zu 900.000 Menschen werden zwischen Weißem Haus und Kapitol erwartet - sowohl Trump-Fans als auch Gegner.

Eine letzte Botschaft

Mit einem Gottesdienst um 8.30 Uhr (14.30 Uhr MEZ) in der Kirche Saint John's beginnt Trumps Tag offiziell. Anschließend wird er im Oval Office des Weißen Hauses den scheidenden Präsident Barack Obama und First Lady Michelle treffen. Der Moment, in dem Obama ihm eine handschriftliche Botschaft überreicht, so wie das bei der Übergabe des Präsidentenamtes üblich ist. "Ihr Erfolg ist nun der Erfolg unseres Landes", schrieb etwa George H. W. Bush 1993 an Bill Clinton. "Ich unterstütze Sie." Obama richtete bereits in seiner letzten Pressekonferenz Rat und Warnung an seinen Nachfolger: Trump brauche ein gutes Team und solle "grundlegende Werte" der Demokratie wie die Pressefreiheit wahren.

Der Amtseid

Begleitet vom Chor der Missouri State University startet die große Zeremonie um 11.30 Uhr (17.30 Uhr MEZ). Vizepräsident Mike Pence tritt als erster vor, um vereidigt zu werden. Nach dem Auftritt des Tabernakelchors der Mormonen markiert Trumps gesprochener Eid vor Verfassungsrichter John Roberts Junior um 12 Uhr (18 Uhr MEZ) den Beginn seiner Amtszeit. Eine Hand auf der Verfassung, die andere zum Schwur gehoben, spricht er die Worte:

"I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Auf Deutsch: "Ich schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich ausführen und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften wahren, schützen und verteidigen werde."

Die paar Worte

Bevor Casting-Sternchen Jackie Evancho die Nationalhymne trällert, wird Trump seine Antrittsrede halten. Darin skizziert ein neuer Präsident die Visionen und Ziele seiner Amtszeit. Einige von Trumps Vorgängern brauchten etwas länger: William Henry Harrison sprach im Jahr 1841 eine Stunde und 45 Minuten. George Washington beschränkte sich 1793 auf 135 Worte. Trump hat bereits Bilder verbreitet, wie er seine Rede vorbereitet und dafür viel Spott geerntet. Dem neuen US-Präsidenten geht es laut seinem Pressesprecher nicht so sehr darum, seine politische Agenda zu formulieren. Vielmehr will er eine "philosophische" Rede halten. In jedem Fall will er sich kurz fassen - "eher unter 20 Minuten".

Ab in den Urlaub

Auf den einen kommt ein ganzes Stück Arbeit zu, der andere lässt sich per Helikopter direkt in den Urlaub nach Palm Springs transportieren. Mit der offiziellen Zeremonie enden auch die Verpflichtungen Barack Obamas. Durch ein Militärspalier beschreiten der ehemalige Präsident und sein Vize ihren "letzten Gang". Dann startet auch schon die "Marine One" Richtung Südkalifornien mit den Obamas an Bord.

Express-Lunch

In der Statuary Hall des Kapitols wird derweil aufgetischt: drei Gänge plus Tischreden. Hummer, Rinderfilet und Schokoladensoufflee werden gereicht, dazu ein passender kalifornischer Wein pro Gang. Traditionell soll das 45-Minuten-Mittagessen des neuen Präsidenten mit geladenen Gästen Speisen aus seiner Heimat und der des Vizepräsidenten enthalten - ganz "amerikanisch", aber "nicht politisch".

Große Parade

Als der Texaner Dwight D. Eisenhower am 20. Januar 1953 die Parade vom Kapitol über die Pennsylvania Avenue bis zum Weißen Haus anführte, wurde er von einem Cowboy mit Pferd überrascht. Das Lasso in der Hand, fing er den frisch vereidigten Präsidenten ein. Die Parade für Donald Trump - inklusive etwaiger Überraschungen - beginnt um 15 Uhr (21 Uhr MEZ). Hunderttausende verfolgen das Spektakel vor Ort, üblicherweise auch Millionen Fernsehzuschauer. 2,5 Kilometer lang ist die Strecke, die er in Washington zurücklegt.

Trump bittet zum Tanz

Als die Obamas nach Washington zogen, war die Stadt hingerissen. Nach der Amtseinführung 2009 tanzten Barack Obama und seine Frau Michelle zum Blues-Oldie "At Last", gesungen von Soul-Diva Beyoncé. Sie rührten damit die Nation zu Tränen. Die Obamas tanzten aber nicht nur auf einem, sondern gleich auf zehn Bällen. Nach der Wiederwahl 2013 gab es dann nur noch zwei Bälle, geschuldet war die neue Bescheidenheit der Wirtschaftskrise. Auch bei Trump soll das Ganze eher "geschäftsmäßig" ablaufen, so die Ankündigung. Er und Ehefrau Melania werden ab 19 Uhr (23 Uhr MEZ) nur an drei offiziellen Bällen teilnehmen. Ganz "volksnah" eben.