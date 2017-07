Videobilanz des US-Präsidenten Trumps ganz eigene Sicht auf G20

Donald Trump war beim G20-Gipfel bei den Sachthemen Handel und Klima isoliert. In der Abschlusserklärung, um die bis zum Samstagmittag gerungen wurde, fand sich am Ende die klare Aussagen, dass die USA außerhalb der Gemeinschaft stehen. Der Versuch, die Amerikaner in Hamburg wieder auf den Pfad des Pariser Klimaabkommens zu führen - gescheitert.

Der US-Präsident indes präsentierte am Sonntag seine eigene Gipfelbilanz, frei von Inhalten: Dutzende Fotos reiht ein Filmchen zu einer Diashow aneinander, das auf Trumps Twitter-Kanal erschienen ist.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/NVDVRrWLs4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Juli 2017

Trump mit Merkel, Trump mit Chinas Xi Jinping, und so weiter. Das ganze untermalt mit Marschmusik und Gesang, der nur aus einer Textzeile besteht: "Make America Great Again" - der Slogan aus Trumps Präsidentschaftswahlkampf. Politische Analysten debattieren am Wochenende darüber, ob die internationale Isolation dem Präsidenten und seinem Land eher nützt oder schadet.

Schon am Montag aber überdeckte eine neue Skandalmeldung den weitgehend ergebnislosen G20-Ausflug des Präsidenten. Sein Sohn, Donald junior, traf eine russischen Anwältin, die dem Trump-Lager im Sommer 2016 kompromittierende Informationen über die demokratische Kontrahentin Hillary Clinton anbot.

Es kam zu einem Treffen im Trump Tower, mit dabei waren Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn und inzwischen Präsidentenberater, und der damalige Kampagnenchef Trumps, Paul J. Manafort. Bei dieser brisanten Nachricht interessiert die US-Medien - und vermutlich auch das Weiße Haus - der Hamburger Gipfeln nicht mehr all zu sehr.