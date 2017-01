Netz-Reaktionen Gruppentherapie gegen das Trump-Trauma

Für die einen war es ein Tag zum Feiern, anderen war eher zum Weinen oder Wüten zumute. Die Zeremonie zur Vereidigung des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten sorgte für heftige Reaktionen - auch und gerade im Netz, wo viele versuchten, Zorn und Weltuntergangsängste in Humor umzuwandeln. Eine Übersicht der besten Gags:

1. Das Leid der Michelle O.

Reminder: someone out there is having a shittier day than you.#InaugurationDay pic.twitter.com/gHbuuKT9AJ — The Daily Show (@TheDailyShow) 20. Januar 2017

Während Barack Obama noch ab und an scherzte am Tag der Vereidigung seines Nachfolgers, konnte Ehefrau Michelle ihre mäßige Laune nur schwer verbergen. Die Satiresendung "The Daily Show" machte daraus ein Best Of: Der Zusammenschnitt dokumentiert, wie der früheren First Lady während Trumps Präsidentenkür immer wieder die Gesichtszüge entgleiten. "Denken Sie daran: Jemand da draußen hat einen noch beschisseneren Tag als sie", kommentiert "The Daily Show" das Video.

Eine Nutzerin bringt die Wirkung des Videos auf den Punkt. "Sie bleibt 100 Prozent authentisch", schreibt sie über Michelle Obama. "Ihr Gesicht zeigt, was unsere Herzen fühlen."

2. Trumps wahre Identität

Part of Donald Trump's inauguration speech sounded eerily similar to a speech by Batman villain Bane https://t.co/QLygtjGhQS pic.twitter.com/iJRmvgq0HG — The Boston Globe (@BostonGlobe) 20. Januar 2017

In seiner Antrittsrede zeichnete Donald Trump mit teils schiefen Metaphern das Zerrbild eines verrostenden, in Kriminalität und Armut versinkenden Amerikas. Diese Schreckensvision hatte verblüffende Ähnlichkeit mit Gotham City, jener durch und durch dystopischen Stadt aus dem Comic-Klassiker "Batman". Kann es da Zufall sein, dass ein zentrales Zitat aus Trumps Rede fast wortgleich in einem der jüngsten "Batman"-Filme vorkommt?

"Wir ziehen die Macht aus Washington DC ab und geben sie zurück an euch, das Volk", sagte Trump sinngemäß. Wie passend, dass sich der Verbrecher und Volksverführer Bane im "Batman"-Film "The Dark Knight Rises" ähnlich äußerte.

Noch ein Filmvergleich gefällig? Eine Nutzerin wirft Fragen zu Obamas Abgang und dem Ende der mysteriösen Serie "Lost" auf.

why does Obama leaving the White House look like the end of LOST? pic.twitter.com/eMywpdRZfk — kaysi (@julietknope) 20. Januar 2017

3. Leere

Donald Trump wird eine narzisstische Persönlichkeitsstörung nachgesagt. Leuten wie ihm wird unterstellt, sie würden im Kern ihres Wesens eine tiefe Leere verspüren - einen Hohlraum in ihrem Selbstwert, den sie permanent durch Bestätigung von außen zu füllen versuchen.

Schenkt man dieser Theorie Glauben, so würden manche Bilder von Trumps Präsidentschaftskür diese Leere ziemlich gut spiegeln. Auf einem Foto sieht man Vizepräsident Mike Pence an verlassenen Zuschauerreihen vorbeischreiten.

Vice President Mike Pence just passed ...#InaugurationDay2017 pic.twitter.com/ICgrhMZ5Kq — Deborah Berry (@dberrygannett) 20. Januar 2017

Viele Medien haben die Menschenmengen verglichen, die sich bei Trumps und Obamas Vereidigung jeweils vor dem Weißen Haus versammelt haben. Der "New York Times" zufolge wurden beide Fotos 45 Minuten vor der Vereidigung des Präsidenten um 12 Uhr lokaler Zeit aufgenommen. Offizielle Zahlen bestätigen den Eindruck: 2013 kamen rund eine Million Menschen zu Obamas Präsidentschaftskür, bei Trump waren es gut 250.000.

Comparing the crowds at Donald Trump’s and Barack Obama’s inaugurations https://t.co/U4dIVzCKbH pic.twitter.com/zf8hxVDMpO — The New York Times (@nytimes) 20. Januar 2017

4. Faire Strafe

Für Amüsement sorgte auch das schräge Outfit von Trumps Beraterin Kellyanne Conway - die aufgrund ihrer Aufmachung mal mit dem Bären aus dem Zeichentrickfilm "Paddington" und mal mit Napoleon verglichen wurde.

Einige vermuten gar einen direkten Zusammenhang zwischen Conways Mode-Verwirrung und Trumps Homophobie. "Das passiert, wenn du all deine schwulen Freunde verlierst", heißt es in einem Tweet. Homosexuellen wird bekanntlich ein guter Modegeschmack nachgesagt.

5. Der Trumpeltanz

Tanzen ist nicht jedermanns Sache. Doch was Donald Trump bei der Präsidentengala seiner First Lady und dem Publikum zumutete, war gewissermaßen die Antithese von Taktgefühl, Eleganz und Anmut.

Video REUTERS

Ein Militärorchester spielte eine Fahrstuhl-Jazz-Version von Frank Sinatras "My Way". Trump zerrte erst hüftsteif an seiner Frau Melania herum, dann löste er immer wieder den Arm von ihr, um dem Publikum den Siegerdaumen entgegenzustrecken, die Faust gen Himmel zu ballen oder seinem neben ihm tanzenden Vizepräsidenten auf die Schulter zu klopfen. Melania Trump mühte sich sichtlich, einen Rest Würde zu bewahren. Als die Musik endete, wirkten beide erleichtert.

In den sozialen Netzen hat der eigenwillige Tanzstil bereits einen Namen. Trump Trot. Auf deutsch bietet sich der Begriff Trumpeltanz an.

Bonus: Drei Memes des Grauens