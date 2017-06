US-Sonderermittler Mueller ermittelt nun offenbar gegen Trump persönlich

Der Sonderermittler Robert Mueller, der die Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl 2016 sowie die Verbindungen zwischen Donald Trumps Wahlkampfteam und Moskau untersucht, soll die Ermittlungen auf den US-Präsidenten ausgeweitet haben. Er will offenbar unter anderem drei hochrangige Geheimdienst-Mitarbeiter vernehmen. Das berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Demnach prüft Mueller Vorwürfe, Trump habe versucht, unzulässigen Einfluss auf die Justiz zu nehmen.

Dass nun offenbar direkt gegen Trump ermittelt wird, ist ein Wendepunkt. Grund dafür sind laut der Quellen der "Washington Post" die Aussagen des früheren FBI-Direktors James Comey, den Trump am 9. Mai entlassen hatte. Comey hatte in der vergangenen Woche beschrieben, wie Trump bei einem Vier-Augen-Gespräch versucht hatte, ihn von einem Fallenlassen der FBI-Ermittlungen gegen Trumps früheren nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn zu überzeugen. Comey sei darauf nicht eingegangen.

Der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats, der Chef des Abhördienstes NSA, Michael Rogers, und Rogers kürzlich zurückgetretener Stellvertreter Richard Ledgett sollen zugestimmt haben, von Mueller vernommen zu werden. Möglicherweise sogar schon kommende Woche. Coats und Rogers hatten bereits wie Comey vorm Geheimdienstausschuss des Senats ausgesagt. Teile der Anhörungen hatten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

"Das Enthüllen von Informationen des FBI über den Präsidenten ist ungeheuerlich, unentschuldbar und illegal", sagte Mark Corallo, Sprecher von Trumps Anwalt Marc Kasowitz in einer E-Mail zu dem Bericht der "Washington Post". Das Weiße Haus beantwortet keine Fragen zu den Russland-Untersuchungen mehr.

Zuletzt hatte es aus dem Umfeld des Präsidenten geheißen, Trump erwäge eine Entlassung Muellers. Das Weiße Haus hatte dem widersprochen. Anders als ein unabhängiger Sonderermittler des Kongresses wie etwa in der Watergate-Affäre, hat Mueller aber eine Position, in der er theoretisch vom Präsidenten gefeuert werden könnte. Mueller war von 2001 bis 2013 FBI-Direktor und damit Vorgänger von Comey. Der 72-Jährige wurde am 17. Mai als Sonderermittler ernannt, er genießt einen exzellenten Ruf als Ermittler.

Unklar blieb zunächst, ob Trumps Äußerung gegenüber Comey, er möge auf die Ermittlungen Flynn fallenlassen, der einzige Anhaltspunkt sind. Mehrere US-Medien hatten bereits vor rund drei Wochen übereinstimmend berichtet, dass Trump auch Coats und Rogers gebeten haben soll, ihn öffentlich von den Vorwürfen der Russland-Verstrickungen freizusprechen. Beide seien darauf nicht eingegangen. In der vergangenen Woche hatte die "Washington Post" außerdem berichtet, dass Trump Coats zudem gebeten haben soll, Comey dazu zu bringen, die Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Russlandverbindungen nicht auf Flynn zu fokussieren.

Wegen möglicher Verbindungen seines Wahlkampfteams zu Russland steht Trump seit Monaten unter Druck. Comey hatte am 20. März Ermittlungen des FBI bestätigt.