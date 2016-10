Vor wichtigen Entscheidungen Trump spendete Geld an Staatsanwälte

Donald Trump inszeniert sich gern als unabhängiger Präsidentschaftskandidat. Immer wieder betont der umstrittene Milliardär, dass er weder an spezielle Interessengruppen gebunden noch Teil des - wie er es nennt - "manipulierten" politischen Systems sei. Dieses Image könnte jetzt erneut Kratzer bekommen.

Wie das "Wall Street Journal" berichtet, soll Trump in den vergangenen Jahren mehrfach Spenden an Generalstaatsanwälte gezahlt haben. Die Zeitung bezieht sich in ihrem Bericht auf die Auswertung von Trumps politischen Spenden. Demnach seien vor allem dann Gelder geflossen, wenn sich die Justizvertreter mit Entscheidungen befassten, die Trumps Unternehmen direkt betrafen.

Die Aufzeichnungen sollen zeigen, dass Trump selbst sowie Mitglieder seiner Familie und seines engen Bekanntenkreises immer wieder Staatsanwälte in Kalifornien, Florida und vor allem New York finanziell unterstützt haben. Laut "Wall Street Journal" wurden einige der Spenden bereits in den 1980er Jahren gezahlt.

Generalstaatsanwälte werden in den USA in ihr Amt gewählt. Das heißt: Auch sie führen Wahlkampf - und sammeln dafür Spendengelder ein.

Die aktuellen Enthüllungen sind auch deshalb brisant, weil Trump seine Rivalin Hillary Clinton immer wieder dafür kritisiert, dass sie als Berufspolitikerin abhängig von Spenden und demzufolge auch abhängig von bestimmten Interessengruppen sei. Nun zeigt sich nicht zum ersten Mal, dass Trump seinerseits politische Spenden genutzt hat, um seine eigenen Interessen durchzusetzen.

REUTERS Floridas Generalstaatsanwältin Bondi spricht auf einer Wahlkampfveranstaltung von Trump

Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass Trump Floridas Staatsanwältin Pam Bondi in ihrem Wahlkampf 2013 finanziell unterstützt hatte. Damals musste Bondi entscheiden, ob sich Florida an Ermittlungen anderer Bundesstaaten wegen Betrugs gegen die Trump-Universität anschließt. Sie entschied sich letztlich dagegen.

Laut "Wall Street Journal" soll Trump insgesamt etwa 140.000 Dollar an ein Dutzend Menschen gezahlt haben, die entweder Generalstaatsanwälte waren oder sich zwischen 2001 und 2014 auf ein solches Amt beworben hatten. Genauere Daten über die Spendenaktivitäten aus den Jahren vor 2001 lagen der Zeitung demnach nicht vor.