Einreiseverbot in den USA Spott über Trump trifft Trump Hotels

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis? Schon 2011 stellte die Werbeabteilung der Hotelkette Trump Hotels die Frage bei Twitter - wohl in der Hoffnung, im Internet ein bisschen Aufmerksamkeit zu erlangen.

Nach dem Einreisebann gegen Flüchtlinge und Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Länder durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump sind die Reaktionen zahlreich und voll von Spott und Ironie gegen die Hotelkette - und gegen den Präsidenten.

Der schottischen Satirikerin Janey Godley blieb eine Reise zum schottischen Trump-Hotel in Turnberry im Sommer 2016 nachhaltig in Erinnerung. Sie war dorthin gefahren, um gegen Trump zu protestieren:

oh thanks for asking @TrumpHotels My day at #turnberry = awesome wifi - great security & knowing Trump was watching through the window. pic.twitter.com/jEUgNONtVH — Janey Godley (@JaneyGodley) 28. Januar 2017

Aminatou Sow schickte ein Foto ihres Aufenthaltstitels als anerkannte Asylsuchende von 2011, mit dem sie damals in die USA eingereist war:

Sow stammt aus Guinea, heute ist sie leitende Redakteurin beim US-Shopping-Blog Racked.

Der kanadische Schauspieler Kaj-Erik Eriksen, der in Los Angeles lebt, kopierte Trumps Twitter-Stil und lobte im Tweet an die Trump Hotels die Hotels der Kette Four Seasons, ergänzt mit Trumps typischem Tweet-Nachsatz "Traurig!":

@TrumpHotels

Mine is staying at the Four Seasons when I travel!

impeccable service.

Trump hotels are the Motel 6's of fancy hotels.

Sad! — Kaj-Erik Eriksen (@KajEriksen) 28. Januar 2017

Diese und viele weitere schöne Antworten sind nach wie vor online, direkt unter dem Original-Tweet zu lesen, der damals die "liebsten Reiseerinnerungen" abfragen wollte - und vermutlich anders gedacht war.

Am Wochenende war offenbar geworden, was das temporäre Einreiseverbot vom Freitag für Zehntausende bedeutet: An den US-Grenzen wurden Menschen aus den betroffenen Ländern Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien festgenommen, darunter viele, die über gültige Einreisepapiere verfügten. In aller Welt weigerten sich Fluglinien, Passagiere mitzunehmen, aus Angst, für deren Rückführung aufkommen zu müssen.

An etlichen Flughäfen und in mehreren Städten der USA formierte sich Protest gegen den sogenannten #muslimban. Am Sonntag erklärte Trump, der Bann sei nicht gegen Muslime gerichtet. Es gehe um Terrorismus und darum, "unser Land zu schützen", so Trump.