US-Wahlkampf Trump spottet über Clintons Fitness

Ein paar Tage hat sich Donald Trump beherrscht und sich mit Kommentaren über den Gesundheitszustand seiner Rivalin Hillary Clinton zurückgehalten. Doch damit ist es jetzt vorbei. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Canton im US-Bundesstaat Ohio machte der republikanische Präsidentschaftskandidat Witze über seine Gegnerin.

Es sei heiß hier, sagte Trump und fragte die johlende Menge: "Glauben Sie, dass Hillary imstande wäre, eine Stunde lang zu stehen?" Die Antwort gab der 70-Jährige gleich selbst: "Ich glaube nicht, ich glaube nicht."

Die 68-jährige Clinton hatte am Sonntag eine Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September in New York vorzeitig verlassen. Beim Einsteigen in ein Auto wurde sie gestützt. Kurz danach teilte ihre Ärztin mit, bei Clinton sei bereits zwei Tage vorher eine Lungenentzündung festgestellt worden. Ihr Team hatte zunächst von einer "Überhitzung" der Politikerin gesprochen. Clinton sah sich deswegen Vorwürfen ausgesetzt, sie habe nicht transparent genug gehandelt.

Jetzt legte die frühere Außenministerin ein zweiseitiges Attest ihrer Ärztin Lisa Bardack vor. Diese bescheinigt ihr, gesundheitlich fit für das Weiße Haus zu sein.

Bei mehreren Routineuntersuchungen in diesem Jahr seien Clintons Blutwerte stabil gewesen, heißt es in dem Attest. Die frühere First Lady hatte zuletzt im Juli 2015 Informationen zu ihrem Gesundheitszustand veröffentlicht.

Von der Lungenentzündung erhole sich Clinton gut, erklärte Bardack. Die Präsidentschaftskandidatin nehme noch Antibiotika und ruhe sich aus. Clinton will am Donnerstag wieder in den Wahlkampf einsteigen.

Trump führt in Swing-Staaten Ohio und Florida

Mit der Veröffentlichung der medizinischen Informationen setzt Clinton Trump unter Druck. Der hatte nach dem Wirbel um ihre Lungenentzündung "sehr, sehr detaillierte" Angaben zu seiner eigenen Gesundheit angekündigt. Ursprünglich wollte er das in der "Dr. Oz Show" im Sender Fox tun, die am Mittwoch aufgezeichnet wurde und am Donnerstag gesendet werden sollte. Laut US-Medienberichten überreichte Trump dem Moderator aber lediglich einen einseitigen Bericht - Details blieben offen.

Vorab drangen einige Details zur körperlichen Verfassung Trumps durch. Showmaster und TV-Arzt Dr. Mehmet Oz bescheinigt ihm - medikamentös gesenkte - Cholesterinwerte, die so eigentlich nur ein junger Mensch haben könne. Trump ließ wissen, er mache keinen Sport, sei aber beim Golfen so fit, dass er problemlos eine Profi-Tour durchhalten könne.

Angeblich hat der Kandidat einen Body-Mass-Index (BMI) von über 30. Damit wäre er laut Weltgesundheitsorganisation fettleibig, aber in den USA nicht alleine.

In Umfragen allerdings sieht es für Trump derzeit gut aus. Der US-Sender CNN veröffentlichte rund acht Wochen vor der Wahl neue Daten aus den wichtigen Swing-Staaten Ohio und Florida: Demnach führt Trump in Ohio mit 46 Prozent vor Clinton, die auf 41 Prozent kommt. In Florida würden demnach vermutlich 47 Prozent für Trump stimmen und 44 Prozent für Clinton.

Ohio und Florida sind für die Präsidentschaftswahl enorm wichtige Staaten. Zum einen haben sie viele Wahlmännerstimmen zu vergeben. Zum anderen sind sie nicht sicher dem einen oder anderen Lager zuzuordnen - entsprechend umkämpft sind sie.