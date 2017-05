Sprecher Spicer zu Trumps Übersee-Trip Sechsmal "historisch", fünfmal "außerordentlich", dreimal "einzigartig"

Sean Spicer ist wirklich nicht zu beneiden. Der Sprecher von US-Präsident Donald Trump muss verteidigen, was schwer zu verteidigen ist: Lügen, Tiraden, nächtliche Tweets. Spicers Pressekonferenzen sind längst so lachhaft, dass Trump nun angeblich erwägt, ihn zu degradieren, wenn nicht ganz zu feuern.

Am Dienstag tat sich Spicer besonders schwer. Da musste er erstmals seit Trumps Europareise wieder an die Front. Seine Versuche, das diplomatische Desaster in Übersee schönzureden, grenzten an absurdes Theater: So bemühte er sechsmal das Adjektiv "historisch", fünfmal "außerordentlich" und dreimal "einzigartig". Zum Schluss bezichtigte er die Reporter im Saal, meist nur "Fake News" über Trump zu verbreiten, und brach das Briefing hastig ab.

Der SPIEGEL hat die US-Schlagzeilen der vergangenen Tage neben Spicers jüngste Version der Dinge gestellt. Kommentarlos. Entscheiden Sie selbst, was Fake News ist.