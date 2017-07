Trumps Sprecherwechsel Eloquent mit dem Holzhammer

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

"Sean, wir vermissen dich", rief jemand, als Sean Spicer am Montag zum ersten Mal seit Ende Juni wieder für eine Pressekonferenz in den Briefing Raum des Weißen Hauses gekommen war. "Nun, ich vermisse euch auch", gab der Sprecher von US-Präsident Donald Trump zurück.

Solche Fake-Floskeln kann sich Spicer künftig sparen. Am Freitag wurde bekannt, dass er nach nur einem halben Jahr zurücktritt. Sein Amt übernimmt die bisherige Stellvertreterin Sarah Huckabee Sanders. Und die bekommt zugleich einen neuen Boss: Der Banker Anthony Scaramucci übernimmt den seit Mai unbesetzten Posten als Kommunikationschef.

DPA Sarah Huckabee Sanders bei der Pressekonferenz im Weißen Haus, hinter ihr Anthony Scaramucci

Spicers Rücktritt war überfällig. Statt die Politik seines impulsiven Chefs diplomatisch zu vermitteln, geriet der 45-Jährige gleich bei seiner ersten Pressekonferenz selbst mit den Journalisten aneinander. Der Grund war Spicers falsche Behauptung, Trumps Vereidigung habe die größte Besucherzahl aller Zeiten angezogen. In den kommenden Monaten wurden seine Wutausbrüche so regelmäßig, dass sie ihm eine populäre Parodie bei "Saturday Night Life" einbrachte.

"Mein erstes Jahr mit einem Vorkoster"

Zuletzt wirkte Spicer isoliert. Wiederholt drang Trumps Kritik an seinen Auftritten nach außen, die er zunehmend seiner Stellvertreterin Sanders überließ. Am Ende wich Spicer selbst einfachen Fragen aus. Kurz nach Bekanntwerden seines Rücktritts hatte er am Freitag von seinem Twitter-Profil bereits alle Hinweise auf sein bisheriges Amt getilgt - so als würde er die vergangenen sechs Monate am liebsten möglichst schnell vergessen.

Das dürfte auch an der Berufung von Scaramucci liegen. Nach Informationen der "New York Times" hatte Spicer diese gegenüber dem Präsidenten als großen Fehler bezeichnet und Trumps Bitte abgelehnt, dennoch im Amt zu bleiben. Vergeblich: Offenbar ist Trump überzeugt, dass er mit Scaramuccis Hilfe sein Image aufbessern kann. "Wir haben so viel geschafft und werden für so wenig gewürdigt", ließ der Präsident zum Personalwechsel mitteilen.

Dass Scaramucci tatsächlich der richtige Mann sein könnte, ließ sich bereits im Januar auf der Bühne eines Fernsehstudios in Davos beobachten. Dort saß Scaramucci neben Ex-FDP-Wirtschaftsminister Philipp Rösler und sprach bereits als designiertes Mitglied der Trump-Regierung über die künftige US-Politik. Es sei sein zehntes Jahr beim Weltwirtschaftsforum, aber "mein erstes Jahr mit einem Vorkoster", sagte Scaramucci mit breitem Grinsen.

In diesem Moment erinnerte der gebürtige New Yorker an die Figur des Joey in der US-Kultserie "Friends". Scaramucci entspricht dem Klischee des schnell-sprechenden Italo-Amerikaners mit sympathisch großer Klappe. Schon dadurch hebt er sich von Spicer ab, der immer etwas steif und verbissen wirkte. In Davos zeigte Scaramucci aber auch, wie eloquent er Trumps Holzhammer-Politik verkaufen kann.

Vom Bauarbeitersohn zum Milliarden-Investor

Der Präsident kommuniziere "nicht auf eine Art, welche die Leute in dieser Gemeinschaft lieben", sagte Scaramucci mit Blick auf die in Davos versammelte Wirtschafts- und Polit-Elite. Trump erreiche dafür aber große Teile der Bevölkerung in Europa und den USA, die "einen gemeinsamen Kampf empfinden, denen viele von uns in diesem Raum möglicherweise nicht nachvollziehen können". Scaramucci sprach auch über seinen Vater, einen Bauarbeiter.

In diesem Moment hätte man fast vergessen können, dass Scaramucci seinen bescheidenen Wurzeln längst entwachsen ist. Seine Karriere begann er bei der berüchtigten Investmentbank Goldman Sachs, aus der Trump schon mehrere Mitglieder seiner Regierung rekrutiert hat. Später gründete Scaramucci dann den milliardenschweren Investmentfonds SkyBridge Capital. Auf der Bühne mit Rösler gab er den Verkauf der Anteile daran bekannt, um sich ganz auf sein Regierungsamt konzentrieren zu können.

Doch daraus wurde zunächst nichts. Denn Scaramucci verkaufte seine Anteile an ein chinesisches Konglomerat, das enge Verbindungen zur kommunistischen Partei haben soll. Dies weckte offenbar Befürchtungen, die Regierung in Peking könne über den Deal versuchen, Einfluss auf Trump zu nehmen. Scaramucci musste auf den ursprünglich für ihn vorgesehen Job als Leiter des Office of Public Liaison verzichten.

Früher sammelte er Geld für Obama

Mittlerweile aber habe er mit Ethik-Experten seine Geschäfte so weit durchforstet, dass er zum offiziellen Amtsantritt im August "hundert Prozent gesäubert" sei, sagte Scaramucci bei seinem ersten Auftritt im Weißen Haus. Es sei schon bemerkenswert, dass Wirtschaftsvertreter für einen Wechsel in die Politik erst Firmenanteile abstoßen müssten. "Aber ich bin bereit das zu tun, weil ich mein Land liebe."

Scaramucci dementierte bei dem Auftritt auch Berichte, wonach Trumps Stabschef Reince Priebus erbost über seine Berufung ist. Priebus und er seien "ein bisschen wie Brüder", sagte er. Gelegentlich sei man im Umgang miteinander rau, aber dennoch gut befreundet. Priebus wiederum gab zu Protokoll, er stehe voll hinter Scaramucci.

In seiner neuen Rolle wird sich Scaramucci dennoch erst beweisen müssen. Bislang wirkten sein politisches Engagement relativ wahllos: Bevor er sich Trumps Team anschloss sammelte Scaramucci unter anderem Geld für den Demokraten Barack Obama und unterstützte Trumps Konkurrenten Jeb Bush. Trump selbst bezeichnete er 2015 noch als "Stümper" und "Typ mit geerbtem Geld".

Künftig muss Scaramuccis ganze Loyalität nun Trump gehören. Beim ersten Auftritt im Weißen Haus versicherte er ihm schon mehrfach seine tiefe Zuneigung und entschuldigte seine früheren Beleidigungen mit mangelnder politischer Erfahrung.

Und für den im Zorn geschiedenen Sean Spicer hatte Ex-Banker Scaramucci auch noch einen freundlichen Wunsch übrig: "Ich hoffe, er macht in Zukunft jede Menge Geld."

Zusammengefasst: Sean Spicer ist nach sechs glücklosen Monaten als Sprecher von US-Präsident Donald Trump zurückgetreten. Sein Abgang steht offenbar im Zusammenhang mit der Ernennung von Anthony Scaramucci zum neuen Kommunikationschef des Weißen Hauses. Der Ex-Banker und Investor war schon länger für einen Regierungsposten vorgesehen. Er hat Trumps Politik in der Vergangenheit eloquent verteidigt, ist auf dem neuen Posten jedoch ein Außenseiter unter genauer Beobachtung.