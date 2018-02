John Kelly und sein geschasster Mitarbeiter Trumps Stabschef in Nöten

Er sollte das Chaos im Weißen Haus eigentlich ordnen: John Kelly, Stabschef von US-Präsident Donald Trump und ehemaliger Vier-Sterne-General bei den Marines. Aber nun wird ausgerechnet er zur zentralen Figur einer Affäre, die die Trump-Regierung erneut in heftige Turbulenzen stürzt. Schon wird in Washington gemutmaßt, Trump könnte seinen wichtigsten Mann bald vor die Tür setzen.

Kelly steht massiv unter Druck. Hintergrund ist die Entlassung eines wichtigen Referenten aus dem unmittelbaren Umfeld des Präsidenten vor wenigen Tagen. Rob Porter, der bislang als sogenannter "Staff Secretary" im Weißen Haus diente, wurde von Kelly gefeuert, nachdem bekannt geworden war, dass ihn zwei Ex-Frauen der häuslichen Gewalt beschuldigen.

Porter soll seine erste Frau geschlagen haben. Die zweite Frau berichtet von regelmäßigen Wutausbrüchen ihres Ex-Mannes, die ebenfalls bis zur physischen Gewaltanwendung gingen.

Der Umgang des Weißen Hauses mit der Angelegenheit und insbesondere Kellys Verhalten werfen nun eine Reihe von Fragen auf.

Trump selbst soll erst in dieser Woche von den Anschuldigungen erfahren haben, heißt es im Weißen Haus. Mehrere US-Medien berichten, dass Kelly, der für das Personal in der Machtzentrale verantwortlich ist, die Vorwürfe gegen Porter aber zumindest in Teilen bereits seit mehreren Monaten gekannt habe. Trotzdem habe er lange an dem Mitarbeiter festgehalten.

Demokraten und Republikaner üben Kritik an Stabschef

Porter stieg sogar zu einem der wichtigsten Zuarbeiter von Trump auf. Der "Staff Secretary" ist unter anderem für die tägliche Zusammenstellung von Briefing-Unterlagen für den Präsidenten zuständig. Auch an der Ausarbeitung der jüngsten Trump-Rede zur Lage der Nation war er maßgeblich beteiligt.

Stabschef Kelly nahm die Vorwürfe der Frauen gegen Porter offenbar nicht ernst. Selbst als die Ex-Frauen ihre Geschichten in der britischen "Daily Mail" öffentlich machten, zeigte Kelly zunächst wenig Willen, sich von Porter zu trennen. Er nannte ihn in einer Ehrenerklärung sogar noch einen "integren" und "anständigen" Mann. Erst als Bilder an die Öffentlichkeit kamen, die eine der Frauen mit einem blauen Auge zeigten, das ihr Porter mit einem Schlag beigebracht haben soll, trennte sich der Stabschef von dem Mitarbeiter.

Die oppositionellen Demokraten üben scharfe Kritik an Kellys Verhalten. "Das Weiße Haus unter John Kelly toleriert häusliche Gewalt", sagte der Kongressabgeordnete Don Beyer. Und seine Kollegin Pramila Jaypal betonte, offenbar sei hier Missbrauch gedeckt worden. Das sei sehr, sehr verstörend. Auch bei den Republikanern gibt es Unruhe. Hinter vorgehaltener Hand äußern mehrere Abgeordnete angesichts der Affäre Zweifel an der politischen Urteilskraft und Sensibilität des Stabschefs. Er hätte einen Mann mit dieser Vergangenheit niemals in sein Team aufnehmen dürfen.

Ivanka Trump ist offenbar gegen Kelly

Kelly und das Weiße Haus bemühen sich derweil um Schadensbegrenzung. Dem Stabschef seien die Vorwürfe gegen Porter in diesem Umfang nicht bekannt gewesen, lautet nun die Verteidigungslinie. Die Frage ist jedoch, wie glaubwürdig das ist.

Im Rahmen der üblichen Sicherheitsüberprüfung für enge Mitarbeiter des Präsidenten hatte das FBI wohl schon vor einem Jahr die Ex-Frauen befragt. Dabei sollen sie alle nun bekannt gewordenen Details geschildert haben. Porter erhielt deshalb auch nur eine vorläufige Freigabe bei der Sicherheitsüberprüfung. Kaum zu glauben also, dass Kelly nicht im Bilde gewesen sein soll.

Für Kelly ist die Sache so oder so unangenehm. Zwar hält wohl Trump weiterhin zu ihm. Die Frage ist nur: Wie lange noch? Trump soll Kelly übelnehmen, dass er jüngst in einem TV-Interview etwas ungeschickt darüber plauderte, dass der Präsident während des Wahlkampfs beim Thema Einwanderung "uninformiert" gewesen sei. "Majestätsbeleidigungen", die gegen ihn gerichtet sind, schätzt der Präsident bekanntlich gar nicht.

Einen schweren Stand hat Kelly aber wohl vor allem bei Trumps Tochter Ivanka und deren Gatten Jared Kushner. Beide sehen in dem strengen Militär ein Ärgernis, heißt es in Washington, weil er ihren Einfluss auf Trump beschneiden wolle. Ivanka soll sich in dieser Woche bei ihrem Vater im Oval Office sogar lautstark über Kellys ungeschicktes Verhalten in der Porter-Sache beschwert haben. Erst danach sei der Mitarbeiter dann entlassen worden.