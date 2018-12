Donald Trump in 2019 Mit dem Rücken zur Wand

Wie lebenswichtig diese Basis für Trump ist, zeigt er zurzeit mit dem Kampf um eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. Dabei ließ er es sogar zum teilweisen Regierungsstillstand kommen - zum "Shutdown". Obwohl er einst versprochen hatte, dass er den Mauerbau Mexiko in Rechnung stellen würde, und obwohl andere Methoden der Grenzsicherung effektiver sind, fordert er dafür nun fünf Milliarden Dollar aus der US-Staatskasse. Die Demokraten lehnen das ab. Zuletzt drohte er sogar, die Grenze ganz zu sperren - und damit Handelsströme in Höhe von 558 Milliarden Dollar im Jahr. Der Streit dürfte frühestens dann beigelegt werden, wenn der neue Kongress am 3. Januar antritt und die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Doch dieser bereits dritte "Shutdown" unter Trump dürfte kaum der letzte sein. Trotz wachsender Kritik an den Folgen für die betroffenen Staatsangestellten sieht Trump diese rabiate Methode als vorteilhaft für ihn: Die Mauer war sein wichtigstes Wahlkampfversprechen, also muss er auf ihr bestehen, allen Realitäten der Politik und Logik zum Trotz - andernfalls riskiert er seine Basis und seine Wiederwahl in 2020.