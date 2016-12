Newsblog Donald Trump legt im Streit mit China nach

@@aktuell

Trump versus China, nächste Runde

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat die sogenannte Ein-China-Strategie seines Landes infrage gestellt. Er verstehe zwar die Politik, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders Fox News. Er verstehe aber nicht, warum man sich daran halten solle, ohne der Volksrepublik Vereinbarungen auf anderen Gebieten abzuringen.

Die USA nahmen 1979 diplomatische Beziehungen zu China auf und vertreten seitdem offiziell die Ansicht, dass Taiwan ein Teil der Volksrepublik sei. Für die Staatsführung in Peking handelt es sich um eines der heikelsten Themen überhaupt. Sie betrachtet Taiwan bis heute als abtrünnige Provinz. Praktisch jeder offizielle Kontakt eines anderen Staates mit der taiwanischen Regierung trifft bei den kommunistischen Machthabern Chinas auf scharfe Kritik (mehr zu dem Konflikt lesen Sie hier).

.@realDonaldTrump: "Why should some other nation be able to say I can't take a call?" pic.twitter.com/WY5PaOIKud — Fox News (@FoxNews) 11. Dezember 2016

In seinem TV-Interview kritisierte Trump die chinesische Regierung nun unter anderem auch für den Umgang mit dem Wechselkurs der Landeswährung Yuan, für das Vorgehen der Volksrepublik im Südchinesischen Meer oder für die Beziehungen zum ebenfalls kommunistischen Nordkorea.

Zudem verteidigte Trump sein Telefonat mit der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen Anfang Dezember - es war der erste derartige Kontakt zwischen einem gewählten oder einem amtierenden US-Präsidenten und einem taiwanischen Staatsoberhaupt seit fast 40 Jahren gewesen. China hatte das Gespräch kritisiert.

"Ich will nicht, dass China mir etwas vorschreibt", sagte Trump nun. Im Übrigen sei er angerufen worden, nicht umgekehrt, und es sei "ein sehr netter Anruf" gewesen.

@@03.00 Uhr

Chinesischer Außenpolitik-Experte nennt Trump "unreif"

Die Äußerungen von Donald Trump, die USA müssten nicht unbedingt an die "Ein-China"-Politik gebunden sein, haben in China für Aufregung gesorgt. In einer ersten Reaktion in der Zeitung "Global Times" beschrieb ein außenpolitischer Experte den neu gewählten US-Präsidenten als diplomatisch "unreif": "Deswegen müssen wir ihm klar machen, wie ernst das Problem ist und Druck auf ihn ausüben", sagte Li Haidong, Professor an der Universität für auswärtige Angelegenheiten.

"Als Unternehmer denkt er, es sei ganz normal, Geschäfte zu machen, aber er begreift nicht, dass die Taiwan-Frage kein Geschäft für China ist. Die Taiwan-Frage ist nicht verhandelbar."

@@01.30 Uhr

"Saturday Night Live" macht sich über Trumps Kabinett lustig

Schon während des US-Wahlkampfes hat sich die Sketch-Show "Saturday Night Live" (SNL) mit zahlreichen Beiträgen dem Duell Trump vs. Clinton gewidmet - sehr zum Missfallen des republikanischen Kandidaten. Nach dem Wahlsieg Trumps geht die TV-Produktion natürlich weiter, und in der jüngsten Ausgabe geht es humorvoll um die Besetzung des künftigen US-Kabinetts.

Vorgestellt wird der von Trump ernannte neue Chef der "Drug Enforcement Administration" (DEA), also der Anti-Drogen-Behörde: Walter White. Bei dem fiktiven Charakter handelt es sich um den Protagonisten der TV-Serie "Breaking Bad", der vom Lehrer zum Chrystal-Meth-Koch und Drogenkönig aufsteigt. Er soll nun also den Kampf gegen Drogen vorantreiben, sagt "SNL"-Mitglied Kate McKinnon in dem Clip, in dem sie Trumps Beraterin Kellyanne Conway spielt. Walter sei ihr von Steve Bannon sehr empfohlen worden - ein Seitenhieb auf den Chefstratege des künftigen US-Präsidenten.

McKinnon übernimmt bei "SNL" auch die Rolle von Hillary Clinton. Jüngst war sie zudem als Angela Merkel zu sehen. In einem kurzen Beitrag kommentiert sie die Entscheidung des "Time"-Magazins, Trump zur "Person des Jahres" zu küren:

Chancellor Merkel dropped by @snlupdate to address Donald Trump being named TIME's Person of the Year. https://t.co/ocVqQ8lHlr pic.twitter.com/mg9E0o1pdf — Saturday Night Live (@nbcsnl) 11. Dezember 2016

@@00.02 Uhr

Trump über Kritik an seinem Kabinett: "Ich mag Generäle"

AP

Im Gespräch mit dem TV-Sender Fox News hat der designierte US-Präsident Donald Trump nicht nur sein Telefonat mit der Präsidentin Taiwans verteidigt - sondern auch die Auswahl dreier Militärs für seine Regierung. "Ich mag Generäle. Ich denke, dass Generäle fantastisch sind. Sie durchlaufen Schulen und stehen dann am Ende an so etwas wie der Spitze der Pyramide. Und es ist wie ein Test. Sie haben den Lebenstest bestanden", sagte er. Außerdem habe auch sein Vorgänger Barack Obama drei Generäle nominiert.

