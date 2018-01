Streit zwischen US-Präsident und Ex-Berater Trump-Anwälte schicken Bannon offenbar Unterlassungserklärung

Anwälte von US-Präsident Donald Trump haben dessen ehemaligen Chefstrategen und Wahlkampfleiter Stephen Bannon in einer Unterlassungserklärung mit rechtlichen Schritten gedroht.

Bannons Kommunikation "mit dem Autor Michael Wolff über ein bevorstehendes Buch gibt Anlass zu zahlreichen Rechtsansprüchen, darunter auf Rufschädigung durch Verleumdung und Beleidigung", zitierte der US-Nachrichtensender CNN Trumps Anwalt Charles Harder. Bannon habe zudem eine schriftliche Vertraulichkeitsvereinbarung verletzt.

Am nächsten Dienstag soll ein Buch des Journalisten Michael Wolff mit dem Titel "Fire and Fury" ("Feuer und Zorn") erscheinen. Bannon soll darin schwere Vorwürfe gegen Präsidentensohn Donald Trump junior und Schwiegersohn Jared Kushner erheben: Im ersten Auszug, der am Mittwoch in der Zeitschrift "New York" erschien, bezeichnete Bannon ein mutmaßlich von den beiden organisiertes Treffen mit russischen Agenten im Jahr 2016 als "Verrat" und "unpatriotisch".

Trump hatte darauf umgehend reagiert und sich wenig schmeichelhaft über seinen ehemaligen Berater und engen Verbündeten Bannon geäußert. Der habe mit seinem Abschied aus der US-Regierung und vom Weißen Haus nicht nur den Job, sondern auch "seinen Verstand verloren", hieß es in einem offiziellen Pressestatement.

Das große Medienecho nach der Veröffentlichung des ersten Auszugs scheint sich unterdessen auszuzahlen: Laut CNN schnellte das Buch an die Spitze der Amazon-Bestsellerliste - 24 Stunden vorher belegte es nur Platz 48.449.