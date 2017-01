Trump-Vertrauter Ex-"Breitbart"-Chef Bannon kriegt Sitz im Nationalen Sicherheitsrat

US-Präsident Donald Trump hat eine weitreichende Umstrukturierung des Nationalen Sicherheitsrats verfügt. Unter anderem wird sein Chefstratege Stephen Bannon zukünftig Zugang zu allen Sitzungen des Gremiums bekommen, wie das Weiße Haus am Samstag auf seiner Webseite mitteilte. Der Nationale Sicherheitsrat bestimmt die Außen- und Sicherheitspolitik der USA maßgeblich mit. Auch der Stabschef im Weißen Haus, Reince Priebus, ist künftig zu allen Treffen eingeladen.

Bannon ist sehr umstritten. In seiner Zeit als Chef von "Breitbart News" baute er die Seite zum führenden Onlinemedium für rechte US-Amerikaner aus. Unter seiner Verantwortung verbreitete die Plattform nationalistische und antisemitische Positionen.

Trump machte Bannon zu seinem Wahlkampfchef. Er gilt als eine der Schlüsselfiguren für den Wahlsieg des Republikaners. Nach dem Wahlsieg ernannte Trump den 63-Jährigen zu seinem Chefstrategen.

Erst am Donnerstag hatte Bannon die Medien in den USA scharf attackiert. In einem Interview mit der "New York Times" kritisierte er die Wahlberichterstattung der Zeitung. Er beschuldigte sie, "dieses Land nicht zu verstehen". Bannon sagte, diese Medien sollten deshalb vorerst "den Mund halten und eine Weile einfach nur zuhören". Er betrachte die Presse als politischen Gegner der Regierung, sagte Bannon: "Die Medien sind die Oppositionspartei."