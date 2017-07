Stabschef-Wechsel Trump drückt Reset

Donald Trump kam aus New York und hatte es mal wieder eilig. Sein bisheriger Stabschef Reince Priebus hatte am Freitagnachmittag gerade erst die Präsidentenmaschine Air Force One verlassen, da verkündete der US-Präsident über Twitter bereits, dass es ein Abschied auf Dauer war: Priebus wird durch den Vier-Sterne-General und bisherigen Heimatschutzminister John Kelly ersetzt.

"John Kelly wird einen fantastischen Job machen", versprach Trump noch auf dem Rollfeld im strömenden Regen. Über Priebus schrieb er auf Twitter: "Wir haben zusammen viel erreicht und ich bin stolz auf ihn."

Das könnte kaum weiter von der Realität entfernt sein, wie das erneute Scheitern der von Trump geforderten Gesundheitsreform gerade gezeigt hat. Offenbar glaubt Trump, seine Lage vor allem durch den Austausch von Personal verbessern zu können. "Ich denke, der Präsident wollte in eine andere Richtung", sagte Priebus auf CNN. Trump habe "das Recht, den Reset-Button zu drücken".

Doch wohin steuert der Präsident mit seinem Neustart? Warum glaubte er dafür, seinen ranghöchsten Mitarbeiter im Weißen Haus loswerden zu müssen? Kehrt jetzt endlich Ruhe ein? Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Was steckt hinter dem Rausschmiss?

Trumps Team im Weißen Haus bestand von Anfang aus mehreren Lagern, die sich misstrauisch bis feindlich gegenüberstehen. Priebus gehörte dabei ebenso wie Ex-Sprecher Sean Spicer zu den erfahrensten Mitarbeitern, die tief in der republikanischen Partei verankert sind.

Spicer trat bereits vor einer Woche ab - offenbar aus Protest gegen die Berufung des neuen Kommunikationschefs Anthony Scaramucci. Am Donnerstag wurde dann ein Gespräch von Scaramucci mit einem Journalisten des "New Yorker" bekannt, in dem dieser Priebus unter anderem als "paranoiden Schizophrenen" beschimpfte. Kurz zuvor hatte Scaramucci bereits in einem Tweet den Eindruck erweckt, er vermute Priebus hinter Informationslecks im Weißen Haus.

Priebus wollte nach seinem Abgang nicht auf Sacaramuccis Anschuldigungen eingehen. Er dementierte aber nicht, dass der Kommunikationschef solche Vorwürfe erhoben hat. Offenbar gab es eine persönliche Fehde, weil Priebus sich vehement gegen eine Berufung Scaramuccis gewehrt hatte.

Doch Scaramucci diente auch als Sprachrohr für Trump. Der Präsident hat sich wiederholt über die Informationslecks beschwert. Seinem schwer angeschlagenen Justizminister Jeff Sessions warf er öffentlich vor, nicht stärker dagegen vorgegangen zu sein. Außerdem machte Trump seinen Stabschef einem Vertrauten zufolge für die Misserfolge bei der Gesundheitsreform und anderen Vorhaben verantwortlich.

Priebus, der lange Chef der Republikaner war, hatte Trump früher unterstützt als die meisten Parteifreunde. Nach seiner Wahl bezeichnete Trump ihn als "unglaublichen Star". Offenbar fürchtete Trump jedoch, Priebus' Nähe zum republikanischen Establishment sei zu groß. Seine Position war von Anfang schwächer angelegt als die früherer Stabschefs. So bezeichnete Trump seinen ultrarechten Chefstrategen Steve Bannon als "gleichwertigen Partner" und ordnete mehrere Mitarbeiter nicht Priebus, sondern direkt sich selbst unter.

AFP John Kelly und Reince Priebus

Wer ist der neue Stabschef?

Bevor John Kelly zum Heimatschutzminister wurde, diente er mehr als 40 Jahre lang im Marine Corps. Kelly kommandierte wiederholt Truppen im Irak, die im Westen des Landes zum Teil in heftige Gefechte verwickelt waren. Kellys Sohn Robert, ebenfalls ein Marine, starb 2010 durch eine Landmine in Afghanistan.

Später leitete Kelly das sogenannte Südkommando über die US-Streitkräfte in Lateinamerika und der Karibik. Unter seine Aufgaben fiel dabei auch der Kampf gegen Drogenschmuggel und Schleuserkriminalität. Mit Blick auf die Grenzsicherheit bezog Kelly eine harte Position und warnte unter anderem, über Schmuggelrouten könnten auch Massenvernichtungswaffen ins Land gebracht werden. Dem General unterstand auch das umstrittene Gefangenenlager auf Guantanamo.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Juli 2017

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Juli 2017

Als Heimatschutzminister gewann Kelly schnell das Vertrauen von Trump, indem er dessen hartes Vorgehen gegen illegale Immigranten umsetzte. Bei einem Auftritt vor Polizisten in New York sagte Trump am Freitag, unter Kelly seien "unglaubliche" Erfolge bei der Kontrolle der Grenze erzielt worden.

Kelly gilt als loyal, erlaubte sich in der Vergangenheit aber auch eigene Meinungen. Während Trump im Wahlkampf auf anti-islamische Ressentiments setzte, betonte der General die Rechte religiöser Minderheiten. Als in Guantanamo ein Hungerstreik ausbrach, sagte Kelly vor dem Kongress, die Inhaftierten seien "am Boden zerstört", dass die Obama-Regierung das Lager entgegen ihrer Ankündigung nicht schließe.

Auf die Frage, was mit Ex-Häftlingen geschehe, die in den Kampf zurückkehren, sagte Kelly allerdings auch: "Wenn sie in den Kampf zurückkehren, werden wir sie wahrscheinlich töten. Das ist also eine gute Sache."