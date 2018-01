Offensive in Nordsyrien Trump mahnt Erdogan zur Zurückhaltung

Vor dem Hintergrund der Türkeioffensive "Operation Olivenzweig" in Nordsyrien hat US-Präsident Donald Trump den Türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan zu militärischer Zurückhaltung aufgerufen. Laut Angaben des Weißen Hauses habe Trump Erdogan während eines gemeinsamen Telefonats vor Handlungen gewarnt, die eine direkte Konfrontation zwischen türkischen und US-Einheiten auslösen könnten.

Demnach müssten die Türkei und die USA gemeinsam daraufhin wirken, die Miliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien zu besiegen. Trump mahnte, dass dabei zivile Opfer vermieden werden müssten, damit die Zahl der Flüchtlinge nicht ansteige. In den vergangenen Tagen hatte der US-Präsident die türkische Regierung wiederholt dazu aufgerufen, sich bei ihrem Militäreinsatz zurückzuhalten. Die türkischen Streitkräfte setzten ihre Offensive jedoch unvermindert fort. Das Telefonat war der erste direkte Austausch zwischen Trump und Erdogan.

Seit Beginn der türkischen Militäroperation im Norden Syriens sind die Beziehungen zwischen den Nato-Partnern angespannt. Türkische Truppen gehen in der syrischen Region Afrin gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor, die Ankara als Abzweigung der in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und damit als Terrororganisation ansieht. Die USA hingegen unterstützen die YPG im Kampf gegen den IS. Diese Zusammenarbeit ist weitestgehend dafür verantwortlich, dass die Dschihadisten im Norden Syriens weitgehend besiegt wurden.

Erdogan hatte zuletzt angekündigt, die YPG auch im syrischen Manbidsch zu bekämpfen. Dort ist anders als in Afrin US-Militärpersonal stationiert. Erdogans Ankündigung verschärfte die Anspannung zwischen Washington und Ankara weiter.