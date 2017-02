Telefonat mit türkischem Staatschef Trump bietet Erdogan Partnerschaft an

Donald Trump hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan ausdrücklich für den Kampf der Türkei gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gelobt. In einem Telefonat bot der US-Präsident der Regierung in Ankara nach Angaben aus dem Weißen Haus eine enge politische Zusammenarbeit an.

Die Türkei sei ein strategischer Partner und Nato-Verbündeter, der auf die Unterstützung durch die USA zählen könne, habe Trump in dem Telefongespräch versichert. Die Politiker hätten zudem auch über den gemeinsamen Kampf gegen "den Terrorismus in allen seinen Formen" gesprochen.

Das Verhältnis zwischen Ankara und Washington war unter Trumps Vorgänger Barack Obama zuletzt angespannt gewesen. So drängte die Türkei die USA, den islamischen Prediger Fethullah Gülen auszuliefern. Die Türkei macht Gülen für den Putschversuch vom vergangenen Jahr verantwortlich. Doch bislang ist Washington dem Wunsch nicht nachgekommen.