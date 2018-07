US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag vom Nato-Gipfel in Brüssel nach Großbritannien geflogen, am Abend empfing ihn Premierministerin Theresa May zu einem Galadiner in Blenheim Palace in der Nähe von Oxford. Sie erinnerte dabei an die enge und lange Freundschaft beider Staaten. "Lassen Sie uns im Interesse unserer Völker für eine Zukunft in größerem Wohlstand zusammenarbeiten", sagte sie. Kurz darauf veröffentlichte die britische Boulevardzeitung "The Sun" erste Auszüge aus einem Interview, das sie mit Trump geführt hatte - und da war von Freundschaft eher weniger die Rede.

Er habe May Ratschläge dazu gegeben, auf welche Weise Großbritannien die EU verlassen solle, sagte Trump demnach. May habe diese jedoch ignoriert. "Ich hätte das ganz anders gemacht", sagte Trump. "Ich habe Theresa May gesagt, wie sie es machen soll, aber sie hat nicht auf mich gehört."

Tomorrow's front page: Donald Trump @realDonaldTrump accuses the PM of wrecking Brexit - and warns she may have killed off any chance of a vital US trade deal - full story HERE at 11pm https://t.co/JRrMjQDTBq pic.twitter.com/udCjYWQeeQ — The Sun (@TheSun) 12. Juli 2018

Ein weicher Brexit - wie von May geplant - dürfte nach Einschätzung von Trump die Chancen auf ein bilaterales Handelsabkommen zunichtemachen. "Wenn sie so einen Deal machen, würden wir mit der Europäischen Union einen Deal machen anstatt mit dem Vereinigten Königreich", sagte er der Zeitung. "Das wird vermutlich den Deal killen." Die Brexit-Verhandlungen nannte Trump insgesamt "sehr unglücklich", sie dauerten "zu lange".

May will Großbritannien nach dem Brexit in eine Freihandelszone mit der EU führen. In am Donnerstag veröffentlichten Vorschlägen heißt es, dass dies für Waren gelten soll. In einem Punkt rückte Mays Regierung von der bisherigen Linie ab. So sollen für den im Königreich wichtigen Finanzsektor künftig andere Regeln gelten können. In vielen anderen Bereichen will Mays Regierung dagegen die Vorschriften der EU übernehmen. Wegen der Pläne traten die Brexit-Hardliner David Davis und Boris Johnson von ihren Ministerämtern zurück.

Offenbar zum Bedauern von Trump. Der fand in dem Zeitungsinterview lobende Worte für den ehemaligen britischen Außenminister: Er hoffe, Johnson werde wieder in die Regierung eintreten. Er sei ein guter Repräsentant für Großbritannien und "wäre ein großartiger Premierminister", sagte Trump. Über May sagte er, sie sei eine "nette Person", er komme mit ihr "sehr gut" klar. Nach Angaben der "Sun" fand das Interview am Mittwoch vor dem Nato-Gipfel in der US-Botschaft in Brüssel statt.

Trump ist insgesamt vier Tage in Großbritannien zu Besuch. Am Freitag besuchen er und May eine Übung britischer und amerikanischer Spezialkräfte an einem nicht näher genannten Militärstützpunkt. Anschließend steht ein Gespräch auf dem Landsitz der Premierministerin in Chequers auf dem Plan. Zudem werden Trump und seine Ehefrau die Queen auf Schloss Windsor treffen.

Video: Reaktionen von Londoner Bürgern - "Er scheint die ganze Welt zu ignorieren"

Am Montag dann wird Trump in Helsinki mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammentreffen. Das Verhältnis zwischen London und Moskau ist schwer belastet - zuletzt vor allem durch den Fall des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal. Im "Sun"-Interview bestätigte Trump nun erneut, er werde trotz der Giftanschläge von Salisbury weiterhin Beziehungen zu Putin unterhalten.