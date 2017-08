Donald Trump trennt sich von Berater Stephen Bannon Rausschmiss mit Risiken

Es gibt im Internet das Video eines kleinen, fiesen, zotteligen Raubtiers, das in Afrika furchtlos den Kampf mit Riesenschlangen und sogar Löwen aufnimmt - der "Honey Badger", zu Deutsch Honigdachs. Stephen "Steve" Bannon liebt das Video und er liebt den verrückten "Honey Badger", das Tier ist quasi sein Maskottchen, immer im Angriffsmodus: Attacke, Attacke, Attacke, komme, was wolle.

Nun hat der "Honey Badger" im Weißen Haus seinen vorerst wohl wichtigsten Kampf verloren.

Donald Trump, der Immobilienmann im Präsidentengewand, will Bannon bei seinem chaotischen Ausflug in die Welt der Politik nicht mehr dabei haben, der Chefstratege wurde gefeuert. Das sagen sie zumindest im Weißen Haus. Bannon sagt, er habe ohnehin selbst gehen wollen. Wie so oft im Team Trump gibt es wohl auch hier mehrere Wahrheiten.

Die Demission hatte sich seit geraumer Zeit angedeutet, gleichwohl sorgt sie im politischen Amerika für so viel Aufregung wie kaum eine andere Personalie der jüngsten Zeit. Was bedeutet der Abgang des ultrakonservativen Strippenziehers? Wird Trump nun endlich zur Vernunft kommen? Oder ist Bannons Demission nur ein Vorbote des baldigen Zerfalls der Regierung Trump? Muss der Präsident womöglich schon bald selbst hinschmeißen?

Als Optimist könnte man in dem Ausstieg Bannons ein Zeichen dafür sehen, dass in der neuen US-Regierung nun endlich professionell gearbeitet werden soll. Trumps neuer Stabschef John Kelly soll maßgeblich auf Bannons Ablösung gedrängt haben, ebenso Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, Sicherheitsberater H.R. McMaster und Wirtschaftsberater Gary Cohn. Sogar Medienmogul Rupert Murdoch, Besitzer des einflussreichen konservativen TV-Senders Fox-News, soll Trump bei einem Abendessen im Weißen Haus zum Rauswurf Bannons gedrängt haben.

Kelly, McMaster, Murdoch und Co. stehen eher für eine traditionelle republikanische Politik: Treue zu den Bündnispartnern in der Nato und in Asien, freier Welthandel. Mit Bannon, dem ultra-konservativen Rebellen mit Drei-Tage-Bart und streng-isolationistischer Agenda, kam es deshalb immer wieder zu Streit.

AFP Rupert Murdoch

Der Chefstratege wandte sich gegen allzu viel Engagement der USA im Koreakonflikt und verlangte eine kompromisslose Haltung gegenüber Mexiko oder China in Handelsfragen. Zuletzt sorgte ein Interview Bannons für Wirbel, in dem er sich über die Drohungen Trumps und der US-Militärs gegenüber Nordkorea beschwerte: "Es gibt keine militärische Lösung."

Für Trump war Bannon wohl schon länger ein Störfaktor. Zwar teilen die beiden viele politische Ansichten, doch Trump missfiel offenbar, dass Bannon in den Medien als eine Art "heimlicher Präsident" dargestellt wurde. In dem neuen, lesenswerten Polit-Bestseller "Devil's Bargain" beschreibt der Journalist Joshua Greene Bannon ausführlich als "Mastermind" hinter Trumps Wahlsieg. Trumps Erfolg, so die These, wäre ohne die strategisch angelegte Kampagne von Bannon und seiner Webseite "Breitbart" gegen Hillary Clinton nie möglich gewesen.

Das Buch entstand unter Bannons Mithilfe und man ahnt, dass dies Trump nicht gefallen haben dürfte. Schließlich wird der Präsident nie müde, zu betonen, dass es nur einen Menschen gibt, der für seinen Erfolg verantwortlich ist: Trump.

Ob mit dem Abgang Bannons im Weißen Haus nun tatsächlich Ruhe und Ordnung einkehren wird, darf indes bezweifelt werden. Nach wie vor gilt, dass das meiste Chaos von Trump selbst verursacht wird.

Für seine Ausfälle im Zusammenhang mit den Neo-Nazi-Aufmärschen in Charlottesville ist Trump allein verantwortlich, ebenso für die nicht enden wollenden Kämpfe mit wichtigen republikanischen Abgeordneten und Senatoren im Kongress, auf deren Unterstützung er zur Durchsetzung seiner Agenda eigentlich angewiesen wäre.

REUTERS John Kelly

Bannon will sich nun offenbar wieder um seine ultrakonservative Webseite "Breitbart" kümmern, was für Trump nicht ohne Risiko ist. Hinter Breitbart und Bannon steht der steinreiche Hedge-Fonds-Unternehmer Robert Mercer und dessen Tochter Rebekah. Im Wahlkampf zählten sie zu den wichtigsten Unterstützern Trumps. Sollte Trump nun mehr ins politische Zentrum rücken, könnten Bannon und die Mercers ihn von rechts attackieren. Trump und den Republikanern würde eine weitere Selbstzerfleischung drohen.

Hinzu kommt für Trump aber auch ein anderes Risiko: Als früherer Wahlkampfchef dürfte Bannon eine Menge darüber wissen, in welchem Umfang das Trump-Team mit Russen zusammengearbeitet hat, um die Wahl von Hillary Clinton zu verhindern. Sollte er gegenüber Sonderermittler Robert Mueller belastende Details aussagen, könnte es für Donald Trump tatsächlich eng werden.

Trump dürfte deshalb ein Interesse haben, Bannon weiterhin als unabhängigen Berater an seiner Seite zu behalten. Fragt sich nur, ob das dem "Honey Badger" reichen wird.