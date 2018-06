Seit Tagen wird zwischen den USA und Nordkorea verhandelt. Doch was am Ende wirklich bei dem ersten Treffen zwischen einem amtierenden US-Präsidenten und dem nordkoreanischen Diktator herauskommen wird, ist völlig offen. Willigt Kim Jong Un ein, sein Atommachtstreben komplett aufzugeben, ist Donald Trump ein außenpolitischer Coup gelungen. Es könnte aber auch bei Bildern eines symbolischen Händedrucks bleiben.

Bei den Vorbereitungen, die kurz vor dem Treffen am Dienstag auf Hochtouren laufen, geht es auch um kleinere Details: Wer betritt zuerst den Verhandlungsraum, wer sitzt wo und was wird zur Stärkung serviert? Nichts soll dem Zufall überlassen werden - und ein Eklat soll in jedem Fall vermieden werden.

"Ruhe und Frieden" - so lautet übersetzt der Name der Insel, auf dem das Luxushotel steht, in dem Trump mit Nordkoreas Machthaber verhandeln wird. Harmonisch oder gar friedlich waren die vergangenen Wochen allerdings nicht. Eher chaotisch: Auf die Zusage Trumps folgte eine Absage, dann doch wieder die Zusage. Wie wird das historische Treffen ablaufen, und wie bereitet sich der Gastgeber Singapur darauf vor? Der Überblick.

Wo wird der Gipfel stattfinden?

Kim und Trump werden sich auf der Insel Sentosa treffen, auf der es nicht nur Golfplätze, sondern auch einen Vergnügungspark gibt. Ort des Gipfels ist das Luxushotel Capella", das vom britischen Stararchitekten Norman Foster gebaut wurde, der auch die Kuppel des Berliner Reichstags entworfen hat.

Übernachten werden die US-amerikanischen und nordkoreanischen Delegationen aber nicht im Capella, sondern auf dem Festland. Trump geht ins Shangri-La, wo US-Präsidenten traditionell absteigen. Kim wird vermutlich im St. Regis untergebracht. Zuvor war berichtet worden, dass sich Kim das Nobelhotel Fullerton ausgesucht habe. Dort kostet die größte Suite etwa 6000 Dollar pro Nacht.

Die Kosten des Gipfels - und damit auch die Ausgaben Nordkoreas - übernimmt zumindest teilweise die Regierung Singapurs. Nordkoreanische Delegationen bestehen nicht selten darauf, sich die Unterkunft im Ausland bezahlen zu lassen. Bei den Olympischen Spielen im Februar in Südkorea zum Beispiel übernahmen ebenfalls die Gastgeber die Rechnung für den Besuch aus dem devisenarmen Nordkorea.

Wie lange werden Kim und Trump sprechen?

Der Gipfel beginnt um 9 Uhr Ortszeit, also 3 Uhr morgens deutscher Zeit. Wie lange gesprochen wird, ist nicht klar. Bislang wurde kein Plan zum Tagesablauf veröffentlicht. Die Verhandlungen könnten nur wenige Minuten dauern - oder zwei Tage lang. "Das Wichtigste wird der 12. Juni sein. Aber es ist ein Prozess", sagte Trump selbst. "Wir werden am 12. noch nichts unterzeichnen, das ist uns klar." Trump ließ alle Optionen offen: "Wir können schnell sein. Wir können langsam sein. Und ich denke, es ist ein Prozess. Ich habe nie behauptet, dass wir alles bei einem Treffen schaffen."

Trump und Kim werden sich bei ihrem Treffen wohl per Übersetzer verständigen. Mit dem südkoreanischen Staatschef Moon Jae In hatte sich Kim noch direkt unterhalten können - sie sprechen im Grunde dieselbe Sprache, auch wenn sich sprachliche Eigenheiten auf beiden Seiten über die vergangenen Jahrzehnte ergeben haben. So wurde das Südkoreanische durch englischsprachige Popkultur beeinflusst.

Im Video: Der Weg zum Gipfeltreffen

Video REUTERS

Wie hat sich Singapur auf den Gipfel vorbereitet?

Die Sicherheit der beiden Staatsgäste hat bei dem Gipfeltreffen höchste Priorität. Die Regierung in Singapur ist verantwortlich für die Überwachung von Straßen, Zufahrten und anderen öffentlichen Plätzen: Helikopter und Flugzeuge sollen den Luftraum sichern, Hunderte Polizisten werden auf den Straßen patrouillieren. Die Kosten dafür übernimmt das Land selbst. Man sei bereit dazu, um für das Treffen einen kleinen Teil beizutragen, sagte Singapurs Verteidigungsminister.

Rund um das Hotel Capella, in dem Trump und Kim verhandeln werden, haben die Behörden Sicherheitszonen eingerichtet. Die Polizei darf in diesem Bereich alle Menschen durchsuchen. Auch Drohnen sind dort verboten.

Trump und Kim werden zudem von eigenem Sicherheitspersonal begleitet. Für den Schutz des US-Präsidenten sorgt bei seinen Auslandtrips immer eine ganze Entourage aus Mitarbeitern des Secret Service. Auch auf Auslandsreisen fährt Trump meist in der gepanzerten Präsidentenlimousine "The Beast" zu den Treffen. Ob diese auch nach Singapur transportiert wird, ist noch unsicher.

Nordkoreas Machthaber hat nur wenig Erfahrungen mit Auslandsreisen: Singapur wird die weiteste Reise seiner Amtszeit sein. Es ist daher auch nur wenig bekannt darüber, welche Vorkehrungen das Regime zum Schutz des Diktators trifft. Doch sein Treffen mit Südkoreas Präsident im Grenzort Panmunjom lässt erahnen, wie sehr Pjöngjang auf Sicherheit bedacht ist: Auf dem Weg zu dem Treffen mit Moon schützten zwölf Bodyguards im Laufschritt das Fahrzeug Kims.

Video Getty Images

Wer sind die wichtigsten Diplomaten des Gipfels?

Normalerweise würde ein derart bedeutender Gipfel über einen langen Zeitraum vorbereitet - vielleicht sogar über Jahre. In diesem Fall fielen die Vorverhandlungen allerdings extrem kurz aus. Nur wenige Monate blieben den Top-Diplomaten aus USA und Nordkorea, aber auch aus Südkorea, um die Vorbedingungen des Treffens miteinander zu besprechen - unterbrochen noch durch die zwischenzeitliche Absage des Gipfels.

Die Gesichter des Gipfels Einmaliges Polit-Ereignis: Im "Capella" Hotel auf der Insel Sentosa des Stadtstaats Singapur werden sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un am 12. Juni treffen. Es ist das erste Mal, dass ein Vertreter der Kim-Dynastie persönliche Gespräche mit einem US-Präsidenten führt. Für ihn geht es dabei um vieles: Schafft Trump es, Kim zur Aufgabe seines Atomprogramms zu drängen, wäre das ein großer Erfolg. Schafft er es nicht, eine große Blamage. Verwirrung gab es schon im Vorfeld: Trump hatte das Gipfeltreffen zwischenzeitlich abgesagt, es sich dann aber doch wieder anders überlegt. Nun bleibt den Verhandlern nicht mehr viel Zeit, das Treffen vorzubereiten. Er ist der wichtigste Mann aus Washington: Sung Kim leitet das US-Team, das bereits für Vorverhandlungen nach Nordkorea reiste. Sung Kim, in Südkorea geboren und in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, gilt als ausgewiesener Nordkorea-Experte - arbeitet allerdings seit 2016 als Botschafter auf den Philippinen. Von 2011 bis 2014 war er US-Botschafter in Seoul. Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hatte sich vehement für das Treffen zwischen Kim und Trump eingesetzt. Der US-Präsident brüskierte ihn aber, indem er den Gipfel Ende Mai per Brief absagte, ohne Moon vorher in Kenntnis zu setzen. Der hatte ihn nur wenige Tage zuvor extra in Washington besucht, um weitere Details dazu zu besprechen. Umsonst, so schien es kurz. Doch Moon ließ nicht locker und traf sich nach der US-Absage ein zweites Mal mit Kim. Die beiden hatten sich bereits im April auf eine Erklärung über Frieden und Aussöhnung geeinigt. Nordkoreas Machthaber erklärte sich dabei auch zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms bereit, ohne das wie und wann näher zu definieren. Nach dem erneuten Treffen der beiden willigte Trump doch wieder ein, sich mit Kim zu treffen. Er gilt als wichtigster Unterhändler zwischen Nord- und Südkorea: Seouls Geheimdienstchef Suh Hoon. Schon im März hatte er mit den wichtigsten Politikern des Nordens gesprochen. Insgesamt wird Südkorea zehn hochrangige Diplomaten zum Zeitpunkt des Gipfels nach Singapur schicken, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap. Dazu zählt demnach auch der Atomwaffenexperte Lee Do Hoon. Kim Yong Chol ist Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei und damit einer der wichtigsten Verhandler aus Nordkorea. Er reiste vor wenigen Tagen nach Washington, um sich mit US-Außenminister Mike Pompeo zu treffen. Dieser erklärte anschließend, es seien in den vorherigen 72 Stunden "echte Fortschritte" erzielt worden. Kim Yong Chol ist der ranghöchste nordkoreanische Politiker, der sich seit dem Jahr 2000 immer wieder mit US-Regierungsvertretern trifft. Pompeo kam in Begleitung von Andrew Kim. Er ist beim US-Geheimdienst CIA für Korea zuständig. Das US-Außenministerium veröffentlichte anschließend Fotos von dem Treffen. Trump wird offenbar auch seinen Sicherheitsberater John Bolton mit nach Singapur nehmen. Bolton steht für einen harten Kurs gegenüber Nordkorea. Es wird aber nach wie vor schwierig sein, beide Seiten auf ein gemeinsames Ziel der Verhandlungen einzuschwören. Die USA fordern eine komplette, nachprüfbare und unumkehrbare Vernichtung der nordkoreanischen Atomwaffen. Nordkorea lehnt dies nicht rigoros ab, fordert aber Sicherheitsgarantien und den Abzug der US-Truppen aus Südkorea. Die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son Hui soll dafür sorgen, dass sich das Regime mit seinen Forderungen durchsetzen kann. Genauso wie die US-Experten hat sie jahrelange Erfahrung bei diplomatischen Verhandlungen um das Atomprogramm. Sie gilt als gut vernetzt in den Machtzirkeln des Regimes. Laut "South China Morning Post" hat sie als Tochter eines ehemaligen Premierministers des Landes direkten Kontakt zu Kim Jong Un. Militärparade in Nordkorea (Archivbild): Die Welt blickt also gespannt nach Singapur. Wird es den verschiedenen Interessensgruppen gelingen, eine Kompromiss auszuhandeln?

Welche Rolle hat Südkorea?

Auch wenn sich Trump einen etwaigen Erfolg des Treffens selbst zuschreiben wird, ist es dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zu verdanken, dass es überhaupt zustande kam. Moon hatte seit seiner Amtsübernahme vor mehr als einem Jahr um eine Annäherung mit Nordkorea gerungen - die Kim schließlich in seiner Neujahrsansprache akzeptierte und damit den Prozess in Gang setzte. Von Anfang an war spekuliert worden, dass Kim versuche, Südkorea von seinem wichtigsten Verbündeten, den USA, wegzutreiben. Moon bemühte sich jedoch weiterhin darum, auch die Regierung in Washington an dem Prozess teilhaben zu lassen.

Selbst nachdem Trump ihn brüskierte, indem er den Gipfel mit Kim absagte, ohne Moon vorher in Kenntnis zu setzen, ließ der Südkoreaner nicht locker. Er traf sich eilig mit Kim, kurz darauf war das Treffen wieder angesetzt. Dabei soll es auch um einen Friedensvertrag zwischen Süd- und Nordkorea gehen, den es 65 Jahre nach dem Krieg immer noch nicht gibt. Sollten Trump und Kim dabei eine Einigung aushandeln, wird Moon voraussichtlich kurzfristig nach Singapur reisen.