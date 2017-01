Belästigungsvorwürfe TV-Kandidatin verklagt Trump wegen Verleumdung

Als Kandidatin der US-Reality-TV-Show "The Apprentice" sollte sie Donald Trump beeindrucken. In der Sendung ließ der Milliardär die Aspiranten um einen Einjahresvertrag in einem seiner Unternehmen wetteifern. Nun legt sich Summer Zervos mit dem Ex-Moderator der Show jedoch juristisch an.

Die 42-Jährige hat nur wenige Tage vor Trumps Vereidigung als 45. US-Präsident Klage gegen ihn eingereicht. Sie wirft ihm darin Verleumdung vor. Zudem gehe Zervos wegen Ausnutzung einer "emotionalen Notlage" gegen Trump vor, sagte ihre Anwältin.

Hintergrund ist ein Treffen von Trump und Zervos in einem Hotel in Beverly Hills vor knapp sieben Jahren. Eigentlich wollten sie sich über einen Job für sie unterhalten, schildert es Summer. Dabei habe Trump sie jedoch gegen ihren Willen an sich gedrückt und ihr an die Brust gefasst.

Der Immobilienmogul hatte die Vorwürfe und ähnliche Schilderungen mehrerer anderer Frauen stets als "Lügen" zurückgewiesen.

Trump habe seine Machtposition ausgenutzt, um "Zervos und andere Frauen zu verunglimpfen" und ihnen "vorsätzlich zu schaden", sagte die Anwältin der Klägerin bei einer Pressekonferenz. Ihre Mandantin sei Opfer "unerwünschter Annäherungen" Trumps geworden.

Zervos hatte Trump bei einer Pressekonferenz vor rund zwei Monaten aufgefordert, seine Behauptungen zurückzunehmen. Das habe er nicht getan und ihr damit keine andere Wahl gelassen, als ihren Ruf mit juristischen Mitteln wieder herzustellen.

Sie sei aber "ohne finanzielle Entschädigung sofort bereit, ihre Klage zurückzuziehen", sagte Zervos. Einzige Bedingung: Trump solle seine falschen Erklärungen zurücknehmen. Mit ihrer Klage ist die Forderung einer Entschädigungszahlung in unbekannter Höhe für "emotionale Schäden und wirtschaftliche Verluste" verknüpft.

Diverse Frauen waren schon während des Wahlkampfs um die US-Präsidentschaft an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem ein Video von 2005 mit sexistischen Äußerungen Trumps veröffentlicht worden war. Der ehemalige TV-Star prahlt darin damit, dass er es sich erlauben könne, Frauen ohne Umschweife zu küssen und ihnen zwischen die Beine zu fassen.

Trump entschuldigte sich für die Äußerungen und tat sie als "Umkleidekabinen-Gespräch" ab.