Russland-Affäre Trump nennt Sonderermittler schädlich für USA

US-Präsident Donald Trump hat seine Kritik an der Einsetzung eines Sonderermittlers in der Russland-Affäre verschärft. "Ich glaube, dass es unserem Land furchtbar schadet", zitierten ihn die Sender CNN und CNBC an Donnerstag. "Denn es zeigt, dass wir ein geteiltes, durcheinander geratenes, nicht-geeintes Land sind."

Kurz darauf wiederholte Trump bei einer Pressekonferenz, es habe keine geheimen Absprachen mit der Regierung in Moskau gegeben. Das US-Justizministerium hatte den ehemaligen FBI-Chef Robert Mueller als Sonderermittler eingesetzt. Er soll dem Vorwurf geheimer Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der Regierung in Moskau sowie deren etwaigen Einfluss auf die Präsidentenwahl nachgehen.

Trump wies außerdem Vorwürfe zurück, wonach er den ehemaligen FBI-Chef James Comey zur Beendigung von Ermittlungen gegen seinen früheren, inzwischen entlassenen Sicherheitsberater Michael Flynn aufgefordert habe.

"Völlig lächerlich"

"Ich hoffe, Sie können das sein lassen", habe Trump zu Comey gesagt. Die Gesprächsnotiz hatte ein Comey-Vertrauter der "New York Times" in Auszügen vorgelesen. Comey soll am nächsten Mittwoch vor Mitgliedern des Repräsentantenhauses aussagen.

Vorwürfe, er habe sich in der Vergangenheit strafbar gemacht, seien "völlig lächerlich", sagte Trump. Das Justizministerium hatte tags zuvor mit Comeys Vorgänger Robert Mueller einen Sonderermittler eingesetzt, um mögliche Zusammenhänge zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland zu untersuchen. Der Schritt, angekündigt vom stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein, war parteiübergreifend begrüßt worden.

Kritiker befürchten, Trump habe Comey nur entlassen, weil dieser die Russland-Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam untersuchte. Deshalb wurde mit Comeys Vorgänger an der FBI-Spitze, Robert Mueller, ein Sonderermittler, eingesetzt. Trump selbst bezeichnete dies als "Hexenjagd".