Die Trumps und China Der Vater düpiert, die Tochter hofiert

"Wir sind ein Einwanderungsland. Unsere vielen unterschiedlichen Traditionen und Perspektiven und Hintergründe - unser Schmelztiegel - machen Amerika einzigartig. Das ist es, was uns frisch, dynamisch und erfinderisch macht." Das sagte US-Präsident Barack Obama 2015 anlässlich des chinesischen Neujahrs, einem der wichtigsten Daten asiatischer Gesellschaften auf der ganzen Welt, in einer Videobotschaft. Wenige Tage vor Beginn der diesjährigen Feierlichkeiten wurde sein Nachfolger Donald Trump eingeschworen - und der revidierte nicht nur das Bekenntnis zur Einwanderungskultur.

Trump, der schon während des Wahlkampfes die chinesische Führung gegen sich aufgebracht hatte und mit einem Handelskrieg gegen Peking drohte, sorgt mit seinem Verhalten auch weiterhin für Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften. Während Obama die Beziehungen zu asiatischen Staaten zu einem der wichtigsten Aufgabe seiner Regierung ausrief, stoppte Trump das transpazifische Handelsabkommen TPP per Dekret und stellte sogar die bisherige Ein-China-Politik der USA in Frage.

Unter den internationalen Politikern, mit denen der US-Präsident nach seiner Inauguration telefonisch sprach, tauchte der chinesische Präsident Xi Jinping bislang nicht auf. Und auch auf Grüße zum Neujahr, die traditionell nicht vorrangig an Peking, sondern an US-Amerikaner mit chinesischen Wurzeln gerichtet sind, verzichtete Trump demonstrativ.

Dafür überraschte seine Tochter Ivanka mit einer ungewöhnlichen Geste: Zusammen mit ihrer fünfjährigen Tochter Arabella, die seit mehr als drei Jahren Chinesisch lernt, besuchte die First Daughter am Mittwochabend den Neujahrsempfang der chinesischen Botschaft in Washington. Die beiden sahen sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua Kunstwerke und eine traditionelle Musikaufführung an. "Sie mag China wirklich", kommentierte Botschafter Cui Tiankai den Besuch.

Für noch mehr Aufsehen sorgte aber ein Video, dass die First Daughter einen Tag später via Twitter hinterherschickte. Darin ist ihre Tochter Arabella zu sehen, die ein chinesisches Neujahrslied singt und dabei eine Drachen-Marionette über den Couchtisch laufen lässt. "Wir wünschen allen ein großartiges neues Jahr", schrieb ihre Mutter dazu - auf Englisch und in chinesischen Zeichen.

Arabella singing a song she learned for #ChineseNewYear. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. 新年快乐! pic.twitter.com/jxHHLvhmzm — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2. Februar 2017

Ivanaka Trump hat offiziell kein politisches Amt inne, ihr Mann Jared Kushner allerdings ist im Beraterstab ihres Vaters. "Donald Trump will sein kompromissloses Erscheinungsbild wahren, um seinen Unterstützern zu zeigen, dass er seine Haltung gegenüber China nicht ändern will, aber seine Tochter kann flexibler sein", sagte Jin Canrong von der Volksuniversität in Peking der englischsprachigen Zeitung "Global Times". Die titelte, das Verhalten des US-Präsidenten löse Sorge um die Beziehungen zu den USA aus.

"Ivanka ist nicht ihr Vater. Zumindest sie und ihre Tochter meinen es gut", kommentierte ein Internetnutzer unter dem Artikel. Ein anderer schrieb: "Damit lassen sich seine verletzenden Worte gegenüber China nicht gutmachen." Im chinesischen Netzwerk Weibo schrieb ein Nutzer: "Ihr Vater hat einen Fehler gemacht, und nun versucht sie, den wieder gut zu machen." Andere vermuten, dass vielmehr geschäftliche Interessen hinter ihrer China-Offensive stecken.