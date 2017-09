Streit mit NFL-Stars Trumps Täuschungsmanöver

Es sind die großen Stars des amerikanischen Sports, mit denen sich Donald Trump diesmal angelegt hat: Stephen Curry und LeBron James, die Basketball-Spieler, Football-Asse wie Von Miller (Denver Broncos) und gut 200 seiner Kollegen sind empört über den Präsidenten. Mit ein paar Tweets hat Trump einen Streit ausgelöst, der das Land - wieder einmal - spaltet. Das Verrückte ist: Es geht gar nicht um Sport oder um die Nationalhymne. Zumindest nicht für Trump.

Trumps hasserfüllte Kommentare gegen Sportler, die bei der Nationalhymne niederknien, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren, haben nur einen simplen Zweck: Er will mit einer dröhnenden Debatte von seinem politischen Versagen in der konkreten Regierungsarbeit ablenken. Und man muss leider sagen, es funktioniert. Sie sind wieder alle auf den Präsidenten hereingefallen.

Der Präsident übertönt sein Versagen

Das ganze Land streitet über die alte Wunde Rassismus, über die Meinungsfreiheit, über emotionale Themen mit hohem Symbolgehalt, zu denen jeder eine Meinung hat. Das ist ganz in seinem Sinne: Kaum noch jemand redet darüber, dass dem Präsidenten eine ganze Serie von bitteren politischen Niederlagen droht.

Seine Mauer zu Mexiko, das große Projekt und Wahlversprechen, wird er vermutlich nicht so bald bauen können, wie er es eigentlich versprochen hat. Der letzte, verzweifelte Versuch der Republikaner, Trumps Wahlversprechen umzusetzen und die Gesundheitsreform "Obamacare" abzuschaffen, ist ebenfalls so gut wie tot. Am vergangenen Freitag erklärte Senator John McCain, dass er dagegen stimmen wolle. Seine Stimme könnte entscheidend sein. Kurz darauf startete Trump seinen Twitter-Sturm gegen die Sportler. Alles Zufall?

Am Dienstag wird in Alabama ein Kandidat für einen vakanten Senatsposten gewählt. Trump unterstützt den Establishment-Mann Luther Strange. Doch sein Favorit hat kaum noch Chancen, zu gewinnen. Ein radikaler rechter Außenseiter, unterstützt von Trumps ehemaligem Chefstrategen Stephen Bannon, wird vermutlich das Rennen machen. Trump droht eine weitere Blamage, die er offenbar übertönen will.

Das ist ihm einigermaßen gelungen. Trump diktiert den Medien, auch Twitter und Facebook, die Football-Agenda. Alle folgen ihm brav mit Sondersendungen und Live-Interviews aus den Stadien der Nation.

Ganz der alte nationalistische Krawallbruder

Der schöne Nebeneffekt für Trump: Mit seinen Hass-Kommentaren gegen die (zumeist schwarzen) Sportler kann er zugleich seiner Basis demonstrieren, dass er weiterhin der alte nationalistische Krawallbruder ist, den sie gewählt haben. Manch einer hatte schon die Befürchtung, Trump könnte wegen seiner punktuellen Zusammenarbeit mit den Demokraten vom "rechten" Weg abgekommen sein. Nun dürfte die republikanische Basis in Texas und Tennessee wieder glücklich sein.

Einmal mehr zeigt sich an diesem Fall Trumps ganzer Zynismus, seine eiskalte Berechnung. Er bricht seine Wahlversprechen, er scheitert als Präsident, er spaltet das Land. Aber das ist ihm völlig egal. Hauptsache, er gewinnt.