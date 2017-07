Trumps Russlandaffäre Moskauer Anwältin offenbar zu Aussage bereit

Donald Trump junior hat zugegeben, sich im Juni 2016 mit Natalija Wesselnizkaja getroffen zu haben, um möglicherweise belastendes Material über die damalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu erhalten. Jetzt will die russische Anwältin offenbar über ihre Rolle in der Affäre im US-Senat aussagen.

Wenn ihre Sicherheit gewährleistet sei, erzähle sie dort alles über ihre Treffen mit dem Sohn des US-Präsidenten, sagte Wesselnizkaja dem russischen Fernsehsender RT.

Die Informationen, die Trump Jr. sich von dem Treffen erhoffte, sollten angeblich vom russischen Generalstaatsanwalt stammen. Diesen Vorwurf nannte die Anwältin im Fernsehen nun "absurd". Den Briten Rob Goldstone, der das Treffen mit dem Präsidentensohn eingefädelt haben soll, kenne sie "überhaupt nicht". Goldstone hatte sie als "Regierungsanwältin" bezeichnet.

Wesselnizkaja hatte bereits zuvor jegliche Verbindung zur russischen Regierung bestritten. Die 42-Jährige gab in dem Interview am Mittwoch an, mit dem Sohn von Donald Trump über das russische Adoptionsverbot für US-Bürger gesprochen zu haben - ein Thema, mit dem sie sich seit Jahren beschäftige.

Trump steht wegen der Russlandkontakte seines Wahlkampfteams unter massivem Druck. In der Affäre ermitteln mehrere Kongressausschüsse sowie die Bundespolizei FBI und der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Robert Mueller. Sie gehen dem Verdacht möglicher Absprachen zwischen Trump-Mitarbeitern und der Führung in Moskau während des Präsidentschaftswahlkampfes im vergangenen Jahr nach.

Trump, der sich und seine Regierung wiederholt als Opfer einer "Hexenjagd" bezeichnete, versucht, das Treffen seines Sohns mit der Anwältin als normalen Vorgang darzustellen.