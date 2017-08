Russlandaffäre Gegen Trump ermittelt eine "Grand Jury". Was ist das? Was kann die?

Wenn Donald Trump in seinen 17-tägigen Golfurlaub aufbricht, wird ihn ein Thema trotzdem verfolgen: die Ermittlungen um eine mögliche Einflussnahme Russlands auf die Präsidentschaftswahl 2016. Und die entscheidende Frage, ob und wie das Trump-Team darin verwickelt war.

Denn obwohl Trump das Thema bei jeder Gelegenheit kleinredet ("die Russland-Geschichte ist eine totale Erfindung"), haben die Ermittlungen seit dem Arbeitsantritt des Sonderermittlers Robert S. Mueller eine neue Dimension.

Mueller hat laut einem Bericht des "Wall Street Journal" eine Washingtoner Grand Jury in die Ermittlungen eingebunden. Lesen Sie hier das Wichtigste zum aktuellen Stand:

Mueller hat eine Grand Jury eingesetzt - was bedeutet das?

Grand Jurys werden in den USA auf Landes- oder Bundeseben meist eingesetzt, wenn es um Ermittlungen in großen oder komplexen Verfahren geht. Sie tagen geheim und können Zeugen vorladen und Dokumente anfordern, wenn nötig unter Zwang.

Die Hauptaufgabe von Grand Jurys ist es, vorliegende Beweise zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage erhoben werden soll. Sie werden daher auch Anklagekammern genannt. Zumeist werden sie eingeschaltet, wenn es sich um größere und kontroverse Fälle handelt.

Die Einsetzung einer Grand Jury ist also nicht ungewöhnlich, aber dennoch eine neue Dimension in den Ermittlungen. Sie bedeutet jedoch nicht, dass eine Anklage kurz bevor steht. Das "Wall Street Journal" sieht darin eine Ausweitung der Ermittlungen - und ein Indiz dafür, dass die Nachforschungen Muellers noch Monate andauern könnten.

Im aktuellen Fall stützt sich Sonderermittler Mueller auf eine Grand Jury in Washington. Allerdings war auch schon eine Grand Jury im benachbarten Bundesstaat Virginia mit den Ermittlungen befasst - damals gegen den im Februar wegen Russlandkontakten zurückgetretenen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn.

Worum geht es bei den Ermittlungen?

Es geht weiterhin darum, ob und wie sich Russland in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt hat - und ob russische Agenten Trump sogar geholfen haben, die Wahl zu gewinnen. Aber offenbar interessiert Mueller und sein Team nun auch das weit verzweigte Wirtschaftsimperium der Trump-Familie. Das berichtet unter anderem der Sender CNN.

Ein möglicher Grund: Das FBI könnte Sorge haben, die bislang bekannten Russland-Kontakte ließen sich nicht weiter erhärten und könnten nicht zu einer Anklage führen, so CNN. Allerdings ist - anders als bei der Frage nach Absprachen zur Wahlkampfhilfe - bislang wenig darüber bekannt, worum es bei den Finanzermittlungen gehen soll.

Trump hatte Mueller in einem Interview mit der "New York Times" gewarnt, er solle sich von den Wirtschaftsgeschäften der Trump-Organisation fernhalten. Sonst, so Trump, überschreite der Ermittler eine rote Linie. Russland sei der Auftrag, nicht die Familienfinanzen.

Wer ist Sonderermittler Mueller und was darf er?

imago Robert S. Mueller, Sonderermittler des US-Justizministeriums

Sonderermittler genießen im US-Justizsystem große Unabhängigkeit und umfassende Vollmachten: Sie können ihre Arbeit ohne Rücksicht auf Vorgesetzte vorantreiben und müssen den Justizminister nicht über Ermittlungsschritte unterrichten. Sie können Mitarbeiter frei wählen und weitere Ressourcen anfordern.

Trump kann Sonderermittler Mueller, anders als den regulären Chef des FBI, nicht feuern. Entlassen werden kann ein Sonderermittler nur nach schweren Fehlern, wenn ihm ein Interessenkonflikt nachgewiesen wird oder "aus guten Gründen".

Justizminister Jeff Sessions hatte sich in den Russlandermittlungen für befangen erklärt, weil er selbst Kontakte mit russischen Offiziellen hatte. Darum war es auch Sessions Vize Rod J. Rosenstein, der Mueller im Mai ernannte und der ihn aktuell als einziger wieder abberufen könnte.

Allerdings deutet darauf bislang nichts hin. Will Trump also Mueller stoppen, müsste er einen Wechsel an der Spitze des Justizministeriums vollziehen. (Lesen Sie hier mehr über Robert Swan Mueller III.)

Kann Trump seinen Justizminister Jeff Sessions austauschen, um Ermittler Mueller loszuwerden?

AFP Jeff Sessions

Nicht ohne Weiteres. Minister kann Trump feuern, aber ohne den Senat keine neuen ernennen. Möglich wäre das nur in der Sommerpause des Senats - aber die lassen die Senatoren nun praktisch ausfallen. Sie setzen für die Ferienzeit neun Kurzzeitsitzungen an.

Damit hindern sie Trump zumindest vorerst daran, Sessions eigenmächtig zu entlassen und einen neuen Justizminister zu berufen, der Mueller dann absetzen könnte.

Was ist bislang zur russischen Einflussnahme bekannt?

US-Ermittler sehen es als erwiesen an, dass russische IT-Experten E-Mail-Server des Teams der Demokratin Hillary Clinton hackten. Auch darum hat der US-Senat Ende Juli verschärfte Russlandsanktionen erlassen, sehr zu Trumps Missfallen.

Außerdem wird untersucht, welche Kontakte es zwischen russischen Regierungsvertretern und Geheimdienstmitarbeitern einerseits sowie dem Trump-Wahlkampfteam und Trump nahestehenden Menschen andererseits gab.

In fünf Fällen wurden solche Kontakte bislang nachgewiesen: bei Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, heute Berater im Weißen Haus; bei Jeff Sessions, dem Justizminister; bei Trumps ehemaligem Wahlkampfmanager Paul Manafort; bei Donald Trump junior, Präsidentensohn und Wahlkämpfer für seinen Vater; und bei Michael Flynn, bis Februar als Trumps nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus.