TV-Show "Fox & Friends" Trumps schöne, schräge Welt

Donald Trumps Russland-Connections sind reine Erfindung. Barack Obama hat den Trump Tower verwanzt. Ivanka Trumps Mode verkauft sich besser denn je. Die Linken sind dumm, Minderheiten kriminell. Und nicht vergessen: "Make America great again!"

Das sind nur ein paar der Schlagzeilen, mit denen der US-Sender Fox News zurzeit sein Publikum aufweckt. "Melania Trump hat die Haare heller!", kräht der Moderator, noch bevor die Sonne aufgegangen ist. Zu Gast im Studio: Ein Maler, der die Nationalhymne singt, während er gleichzeitig die Freiheitsstatue in Öl pinselt.

Das effektivste Propagandawerkzeug

Willkommen bei "Fox & Friends", der populärsten Frühstückssendung im US-amerikanischen Kabelfernsehen: Drei Stunden koffeinhaltige Trump-Agenda am Morgen, serviert mit zuckersüßem Lächeln, Patrioten-Charme und einer guten Dosis Agitprop.

Kein Wunder, dass dies die Lieblingsshow des US-Präsidenten ist: Fast täglich greift er sie in seinen Tweets auf, was die aufgeregten Moderatoren wiederum live bestätigen.

Trumps "Blase"? Hier ist sie. Eine alternative Realität kreiert aus "alternativen Fakten", absurder als ihre Parodie bei "Saturday Night Live". Und zugleich das effektivste Propagandawerkzeug des Propagandakanals Fox im Dienste des Weißen Hauses. Dabei sieht "F&F" auf den ersten Blick kaum anders aus als seine Network-Rivalen: Ein Glasstudio in Manhattan, eine lange Couch, aufgefönte Moderatoren, Politik, Entertainment, das Wetter.

Moderatoren auf strammen Trump-Kurs

Doch die Stars Steve Doocy, Brian Kilmeade und Ainsley Earhardt halten, bei aller gespielten Naivität, strammen Trump-Kurs. Vor allem Ex-Sportreporter Kilmeade lässt es gerne krachen. Einmal warnte er davor, dass Amerikaner "andere Spezies heiraten", ein andermal tönte er: "Alle Terroristen sind Muslime."

Die "Nachrichten" - besser: konservativ verzerrte Versionen davon - verliest Abby Huntsman, die Tochter des Ex-Gouverneurs Jon Huntsman, der jetzt als Trumps Botschafter nach Moskau geht. Korrespondent Geraldo Rivera war mal zweiter Sieger in Trumps Realityshow. Als Gäste treten fast nur Republikaner auf, man bleibt lieber unter sich.

Sicher, auch Demokraten kommen vor - um lächerlich gemacht zu werden. Sie seien faul - wie die Demonstranten, die am Weltfrauentag streikten: "Richtige Frauen arbeiten." Eklig - wie Chelsea Clinton, die grüne Spinat-Pfannkuchen auf Instagram postete: "Igitt!" Linker Abschaum - wie die TV-Satirikerin Samantha Bee, deren Show sich über "Nazi-Frisuren" beim Konservativen-Kongress CPAC mokiert hatte, wobei versehentlich ein krebskranker Mann ins Bild geraten war.

Nur die halben Nachrichten

"Komödiantin verspottet Krebsopfer", posaunen die "F&F"-Dauerschlagzeilen. "Die hassen uns", empört sich Kommentatorin Jeanine Ferris Pirro über die Liberalen. "Wir sind Amerika. Doch der Hass ist so extrem, ich fürchte um unser Land!"

Fox News Krebspatient Kyle Coddington, "Fox & Friends"-Moderatoren

Solche Storys werden atemlos recycelt, Stunde um Stunde, wie auch das Top-Thema Obamacare. Sprich: die legislative Zerstörung der US-Gesundheitsreform. Das desaströse Ersatzgesetz der Republikaner klemmt, weil es einigen Senatoren nicht radikal genug ist. Was die "F&F"-Fans allerdings nicht erfahren: Dass der neue Entwurf zwei Millionen Menschen ihrer Krankenversicherung berauben würde, allen voran Arme und Alte.

Statt dessen: "Die Demokraten blockieren nur!", ruft Kilmeade. Die Demokraten seien an allem schuld, sekundiert Gesundheitsminister Tom Price, ein Pharma-Freund. Auch Trump schaltet sich wieder ein: "Die neue Versicherung wird wunderbar", twittert er.

Beweise braucht es nicht

Dann geht es um seine Behauptung, Obama habe sein Büro abhören lassen. Auch hier erfährt man nicht, dass es dafür keine Beweise gibt. Vielmehr wird das einfach so akzeptiert: "Irgendwer wurde auf jeden Fall bespitzelt." Trumps Russland-Verwicklungen dagegen? Alles Unsinn, alles erfunden, alles linkes Gerede.

Denn Trump macht am Ende alles gut. Wie die neueste Arbeitslosenquote ("Wir siegen wieder!") - während sie die gleiche Quote unter Obama als gefälscht verteufelt haben.

So schräg ist sie, die Welt von "F&F ". Die Welt der Trump-Wähler, die durchs Fernsehen, die Blogs und die endlosen Lügen aus dem Weißen Haus auf Dauer zementiert werden soll. In sich geschlossen, macht sie ja irgendwie Sinn - und droht so bald zur Welt aller Amerikaner zu werden, deren Realitätsbewusstein verschwimmt.

Das kann auch gute Seiten haben. So startet "F&F" eine Spendenkampagne für den besagten mokierten Krebskranken, bei der zum Wochenende mehr als 100.000 Dollar zusammenkamen - wohl auch, weil Donald Trump einen Clip der Sendung auf Twitter verbreitete.