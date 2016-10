Zweites TV-Duell gegen Clinton Trump und der rote Schleier

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Einen Moment lang sah es so aus, als hätte dieser Wahlkampf noch eine Chance.

"Ich will gewinnen, weil meine Politik die beste ist", sagte Donald Trump über die zweite TV-Debatte mit Hillary Clinton. "Der Arbeitsmarkt, illegale Einwanderung, die Versorgung unserer Veteranen, ein starkes Militär - darüber möchte ich reden."

Das war am Donnerstag. Da schien es, als wollte der republikanische Kandidat endlich auf seine Ratgeber hören und sich auf Sachthemen konzentrieren.

An diesem Sonntag, beim Bürgerforum in St. Louis, sollte es also um Inhalte gehen.

Doch dann gab es über die beiden Kandidaten plötzlich neue Enthüllungen, die dieses Präsidentschaftsrennen auf den Kopf gestellt haben.

Ein Video aus dem Jahr 2005 tauchte auf, worin Donald Trump sexuelle Übergriffe auf Frauen schildert und damit prahlt. Er beschreibt, wie er Frauen nachstellt, sie bedrängt, sie ohne ihr Einverständnis auf intimste Weise anfasst und legitimiert das damit, dass er "ein Star" sei. Als Berühmtheit könne man sich alles erlauben.

Zudem veröffentlichte WikiLeaks rund 50.000 Emails von Hillary Clintons Wahlkampfmanager John Podesta. Sie belegen, dass Clinton in geheim gehaltenen Reden in Wall-Street-Kreisen noch vor Kurzem Positionen vertrat, etwa zu Freihandel und Finanzmarktregulierung, die sie im Rennen gegen den Kapitalismus-Kritiker Bernie Sanders plötzlich revidierte.

Welche Ausgangslage schaffen diese Enthüllungen für das Duell am Sonntag?

AP Anderson Cooper

Das Format ist diesmal ein sogenanntes "Town Hall Meeting": Die beiden Kandidaten antworten auf Fragen, die ihnen Bürger direkt stellen können. Moderiert wird die Veranstaltung vom CNN-Journalisten Anderson Cooper - und der wird starke Nerven brauchen, so aufgeladen ist die Atmosphäre schon jetzt.

Trump lieferte für seine Äußerungen von 2005 zwar eine widerwillige und halbherzige Entschuldigung - nicht an die betroffenen Frauen, sondern an die Wähler - doch worüber er nun am Sonntagabend reden will, sagte er auch: über die sexuelle Vergangenheit von Bill Clinton. Und darüber, wie Hillary Clinton mit Frauen umging, die Verhältnisse mit ihrem Ehemann hatten oder von Übergriffen durch ihn berichteten.

Doch kann jemand wie Trump, der sich selbst als Chauvinist und Sexist entlarvt hat, der zudem bewiesen hat, dass er zu dünnhäutig und ungeduldig ist, um in einem Streitgespräch zu fokussieren, bei diesem Thema irgendetwas gewinnen? Natürlich nicht.

Stattdessen könnte er Hillary Clinton attackieren, wo sie wirklich verwundbar ist:

- Warum hat sie Freihandelsabkommen wie Nafta oder TTP in der Vergangenheit enthusiastisch begrüßt, dann eine Kehrtwende vollzogen?

- Oder: In den geheimen Rede-Manuskripten bezeichnet Clinton sich wegen ihres Vermögens als der Mittelklasse "entrückt" - wie will sie dann die Interessen genau dieser Bürger künftig vertreten?

Doch damit er eine Taktik skizzieren und ihr folgen kann, müsste sich erst der rote Schleier legen, der Donald Trump gerade zu umfangen scheint. Er sieht sich, wieder einmal, von "den Medien und dem Establishment" zu Unrecht verfolgt. Und das macht ihn wütend.

Sieht man sich das "Entschuldigungsvideo" aus den späten Stunden des Freitagabend an, in dem Trump auf Bill Clinton losgeht, hat man den Eindruck, Trump lebe mit dem moralischen Kompass eines Kleinkindes, das beim Ertapptwerden nicht fragt "Was kann ich aus meiner bösen Tat lernen?", sondern nur "Warum wird das andere Kind nicht auch ertappt?".

Trumps Wut wird noch angefacht, weil sich immer mehr Vertreter der eigenen Partei von ihm anwenden.

Von einem geplanten Auftritt mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, wurde Trump ausgeladen. Ex-Außenministerin Condoleeza Rice forderte ihn zum Rückzug auf. Andere republikanische Politiker, die sich ebenfalls am 8. November für den Kongress zur Wahl stellen, haben sich von ihm distanziert, so etwa Ex-Präsidentschaftskandidat John McCain, der Trump nicht mehr wählen will. Sogar sein Vizekandidat Mike Pence, der bislang selbst die abstrusesten Äußerungen Trumps rechtfertigte, sagte über die Video-Enthüllungen, die seien "nicht zu verteidigen".

Wie hart Trump dies trifft, ist an seinen Tweets abzulesen. Er habe "interessante 24 Stunden" hinter sich, twitterte der Millardär am Samstag. Trump glaubt nun zu wissen, soll das wohl heißen, auf wen er sich verlassen kann und wer ihn in der Krise sitzen lässt. Er werde "niemals aufgeben", wies er zudem alle Rücktrittsspekulationen von sich.

Und Hillary Clinton?

AFP Donald Trump, Hillary Clinton

Die demokratische Kandidatin dürfte am Sonntag leichtes Spiel haben. In Umfragen hat sie einen nicht allzu großen, aber stabilen Vorsprung, ihr Wahlkampfteam ist zuversichtlich, auch in den meisten der besonders umkämpften Swing States am Ende vorn zu liegen. Trump ist in der Defensive, er muss attackieren.

Wenn sie überlegt pariert, wie sie es schon im ersten Duell getan hat, wird sie punkten. Sie kann sich besser konzentrieren als Trump und besser zuhören, das verschafft ihr im Bürgerforum Vorteile.

Was Clinton optimistisch stimmen dürfte: Vor einigen Tagen erst absolvierte Trump einen Probelauf für den Auftritt am Sonntag. In Nevada beantwortete er Fragen von Bürgern. Doch der 70-Jährige verzettelte sich, schweifte ab, blieb nicht bei der Sache. 20 Antworten sollte Trump liefern. Nach nur zwölf machte er Schluss - und suchte das Weite.

Zusammengefasst: Ein weiteres TV-Duell zwischen Donald Trump und Hillary Clinton wird am Sonntag in einem Bürgerforum in St. Louis, Missouri, ausgetragen. Trump steht nach der Veröffentlichung eines Videos, in dem er 2005 mit sexuellen Übergriffen prahlte, extrem unter Druck, immer mehr Republikaner entziehen ihm die Unterstützung. Clinton muss lediglich den Vorsprung halten, den sie hat. Auch über sie gibt es neue Erkenntnisse: Geleakte Emails zeigen, wie schnell sie politische Positionen aus Wahlkalkül über Bord geworfen hat. Die großen Handicaps ihres Gegners, seine Reizbarkeit und mangelnde Konzentration, sollten es ihr trotzdem nicht allzu schwer machen, die Oberhand zu behalten.