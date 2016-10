Letztes TV-Duell Trump lässt offen, ob er Wahlergebnis anerkennen wird

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Die US-Wahl 2016 läuft: In 37 Bundestaaten und in Washington, DC kann bereits abgestimmt werden. Es war höchste Zeit für Donald Trump, der in den Umfragen weit hinter Hillary Clinton zurück liegt, im letzten TV-Duell Boden gut zu machen.

Die Warnungen seiner Berater, sachlich zu bleiben, sich nicht so leicht provozieren zu lassen, hat Trump diesmal tatsächlich befolgt. Trump nahm sich deutlich zurück, unterbrach Clinton nicht ganz so oft wie sonst. Clinton wirkte erneut faktenstark, war zugleich auch aggressiver als in den beiden ersten Debatten.

Was auffiel: Trump hat in den vergangenen Tagen wiederholt behauptet, die Wahl werde manipuliert. Seine Kritiker werfen ihm vor, Zweifel an den Grundlagen der US-Demokratie zu säen. Als er am Ende der Debatte gefragt wurde, ob er den Ausgang der Wahl in jedem Fall akzeptieren werde, antwortete er: "Das sag ich Ihnen, wenn es soweit ist."

Worüber haben die beiden Kandidaten gestritten?

Die Sachthemen:

Oberstes US-Gericht

Hillary Clinton sagte, sie sehe die Aufgabe des höchsten US-Gerichtes darin, sich für die Rechte aller Amerikaner einzusetzen, auch für LGBT- und Frauenrechte. Sie habe nicht vor, das 2. Amendment anzugreifen (das jedem Amerikaner das Recht zugesteht, Waffen zu tragen) - sie wolle allerdings verhindern, das Waffen in die falschen Hände gerieten. Bei der Frage nach dem Abtreibungsgesetz (Roe vs Wade) betonte Clinton, dass sie sich dafür einsetzen werde, dass Abtreibung weiterhin möglich ist.

Donald Trump sagte, er werde Richter berufen, die das 2. Amendment schützen werden. Fragen nach seiner Haltung zur Abtreibung wich Trump aus - er erwarte aber, dass die Richter, der er berufen werde, Roe vs Wade verwerfen.

Zuwanderung

Donald Trump: "We got some bad hombres here, we have to get them out". Trump hält an seinen Plänen fest, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Aus diesem Land kämen die Drogen, an deren Konsum momentan viele US-Jugendliche sterben. Er werde illegale Immigranten ("bad hombres") ausweisen.

Hillary Clinton betonte, dass es 11 Millionen illegale Einwanderer in den USA gibt, sie werde nicht zulassen, dass diese ohne Beachtung des Einzelfalls ausgewiesen würden, wie Trump es vorhabe. Als Unternehmer habe Trump genau solche Menschen in illegalen Beschäftigungsverhältnissen ausgebeutet. "Offene Grenzen" werde es jedoch auch mit ihr nicht geben.

Video AP

WikiLeaks und Russland

Clinton wies Russland die Verantwortung für die jüngsten Hacker-Angriffe auf die US-Regierung, die demokratische Partei und ihr Wahlkampfteam zu. Trump solle dies einräumen. Der weigerte sich und sagte, Clinton sei nur wütend, weil Wladimir Putin die US-Regierung wiederholt "übers Ohr gehauen" habe.

Video DPA

Außenpolitik

Clinton griff Trump an, er wolle bestehende Partnerschaften wie Nato schwächen und habe sich zudem sehr leichtfertig über die Gefahr nuklearer Kriege geäußert. Trump wies das zurück. Nur weil er bereits angefangen habe, im Wahlkampf Druck auf Nato-Partner zu machen, seien die plötzlich bereit, ihre Schulden bei den USA zu begleichen.

Wirtschaft

Clinton betonte, dass sie Arbeitsplätze schaffen werde und mittlere Einkommensschichten entlasten wolle. Trump sagte das Gleiche - die Kandidaten warfen sich gegenseitig vor, dass ihre Programme zu Steuererhöhungen bzw. höherer Neuverschuldung führen würden.

Charakter

Die Vorwürfe sexueller Belästigung, die in den vergangenen 14 Tagen von zehn Frauen gegen ihn erhoben wurden, wies Trump als Lügen zurück. Clinton hielt ihm vor, dass er bei Wahlkampfauftritten sagte, die Frauen seien gar nicht attraktiv genug für seinen Geschmack. Sie strich ihre Erfahrung in hohen politischen Ämtern heraus: Als sie in die Entscheidung involviert war, Osama bin Laden zu liquidieren, habe Donald Trump "Celebrity Apprentice" moderiert. Die Amerikaner sollte sich im Klaren darüber sein, welche Persönlichkeit sie mit dem höchsten Amt der Vereinigten Staaten betrauen wollten.

Video REUTERS

Trumps Erwiderung: "Niemand empfindet mehr Respekt für Frauen als ich." Doch als Clinton ihn beim Streitpunkt Steuererhöhungen in die Zange, zischte Trump: "What a nasty woman", was für eine üble Frau.

Psychotricks im Vorfeld: Donald Trump hatte versucht, seine Rivalin nervös zu machen allein durch die Gäste, die er zur Debatte einlud. Am Mittwochabend waren ein Halbbruder des US-Präsidenten dabei, Malik Obama, der für Trump wirbt sowie Angehörige von Männern, die bei der Erstürmung der US-Botschaft im libyschen Bengasi 2012 ums Leben kamen; die Hinterbliebenen machen Hillary Clinton als damalige US-Außenministerin verantwortlich. Auch Sarah Palin, Heldin der erzkonservativen Tea-Party-Bewegung, war dabei. Und erneut hatte Trump eine Frau eingeladen, die behauptet, von Bill Clinton sexuell belästigt worden zu sein. Die Reaktion der Clintons: Sie verzichteten diesmal auf die Begrüßung mit der Trump-Familie.

In den vergangenen Tagen war der Wahlkampf vor allem von Vorwürfen Donald Trumps überschattet gewesen, die Wahl 2016 werde manipuliert. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Präsidentschaftskandidat damit das Fundament der amerikanischen Demokratie in Frage stellt, und dies, noch bevor die Abstimmung überhaupt stattgefunden hat. Trump erntete dafür harte Kritik, nicht zuletzt von Präsident Barack Obama.

Das TV-Duell in Zitaten "Ich werde mir das dann anschauen. Ich schaue es mir nicht jetzt an." Trump auf die Frage, ob er das Wahlergebnis akzeptieren werde "Als ich im Situation Room saß und zusah, wie Osama bin Laden unschädlich gemacht wurde, haben Sie gerade die Fernsehshow 'Celebrity Apprentice' moderiert." Clinton über Trump "Sie haben mir nur eins voraus, und das ist Erfahrung. Aber das waren schlechte Erfahrungen." Trump über Clinton "Putin hat keinen Respekt vor dieser Person." (Trump, bezogen auf Clinton) - "Weil er lieber eine Marionette als Präsidenten der Vereinigten Staaten hätte." (Clinton bezogen auf Trump) - "Sie sind eine Marionette." (Trump) "Wir haben hier ein paar schlimme Hombres, die müssen wir loswerden." Trump zur US-Außenpolitik "Wir werden sichere Grenzen haben. Aber wir werden auch Reformen haben." Clinton zur US-Außenpolitik "Man kann ein Baby im neunten Schwangerschaftsmonat aus der Gebärmutter seiner Mutter reißen - das ist für mich nicht in Ordnung." Trump zum Thema Abtreibung "Frauen sollten die Entscheidung über ihre Gesundheit selbst treffen können." Clinton zum Thema Abtreibung "Wenn Sie Präsidentin werden, wird es Chaos in den USA geben." Trump zu Clinton "Welche Art von Land wollen wir sein?" Clinton, bezogen auf die Bedeutung des US-Supreme-Courts "Ich habe mich nicht einmal bei meiner Ehefrau entschuldigt. Weil ich nichts getan habe." Trump zu den Vorwürfen mehrerer Frauen, er habe sie sexuell belästigt "Wenn er Frauen herabwürdigt, fühlt er sich größer." Clinton über Trump, bezogen auf die Sex-Vorwürfe gegen ihn "So eine üble Frau. So eine üble Frau." Trump über Clinton

Zusammengefasst: Das dritte und letzte TV-Duell zwischen Donald Trump und Hillary Clinton war tatsächlich sachlicher als die beiden ersten. Das lag vor allem daran, dass Donald Trump sich stärker zurücknahm, konzentrierter war und versuchte, mit Argumenten zu überzeugen. Er brauchte einen Erfolg im letzten Duell dringender als Clinton, die in allen Umfragen deutlich vor ihm liegt und auch in entscheidenden Swing States in Führung gehen konnte. Problematisch: Trump war nicht bereit zuzusagen, dass er den Ausgang der Wahl in jedem Fall akzeptieren wird. Dies wird ihm schon seit Tagen angekreidet, weil er Zweifel an den Grundlagen der amerikanischen Demokratie sät. Das hat kein anderer Präsidentschaftskandidat vor ihm je getan.