Donald Trump und Hillary Clinton im TV-Duell Zur Begrüßung nicht einmal ein Handschlag

Ein Handschlag zu Beginn? Diesmal nicht.

Die zweite TV-Debatte mit Donald Trump und Hillary Clinton zeigte, wie vergiftet die Atmosphäre zwischen den beiden Kandidaten mittlerweile ist. Zur Begrüßung mochten sich die beiden Präsidentschaftskandidaten nicht einmal mehr die Hand reichen.

Die Debatte fand diesmal als "Town Hall Meeting" statt - eingeladene Bürger konnten ihre Fragen direkt an die Kandidaten stellen. Im Mittelpunkt stand gleich zu Beginn das Video, in dem sich Trump 2005 mit sexuellen Übergriffen auf Frauen brüstete - die skandalträchtigste Enthüllung in diesem ohnehin schon turbulenten Wahlkampf.

Von Moderator Anderson Cooper darauf angesprochen, sagte Trump zunächst, das Video sei ihm peinlich. Er stritt jedoch auch ausdrücklich ab, dass er jemals gegenüber Frauen übergriffig geworden sei. Er habe "den größten Respekt vor Frauen", das wisse jeder. "Das war ein Gespräch unter Männern", sagte er mehrfach über seine Äußerungen im Video.

Clinton attackierte Trump sofort: Sie habe oft mit früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten inhaltlich nicht übereingestimmt, Trump sei jedoch der erste, den sie vom Charakter her für ungeeignet für dieses Amt halte. Das Video zeige den wahren Trump: "Er hat Frauen beleidigt, erniedrigt, beschämt."

Nun ging Donald Trump wieder zur Attacke über - und auf Bill Clinton los: "Was er Frauen angetan hat, ist schlimmer als alles, was man jemals in der Geschichte gesehen hat."

Gemeint sind die Vorwürfe von Frauen, die behaupten, Bill Clinton habe sie in den Siebziger- beziehungsweise Neunzigerjahren vergewaltigt beziehungsweise sexuell belästigt. Wenige Stunden vor Beginn der TV-Debatte hatte sich Trump mit einigen dieser Frauen bei einer Pressekonferenz gezeigt.

Clinton weigerte sich, näher auf diese Vorwürfe einzugehen. Sie halte es mit ihrer "Freundin Michelle Obama, die in solchen Fällen sagt: 'Wenn die anderen ihre schlechteste Seite zeigen, zeigen wir unsere beste.'"

Trump drohte Clinton bei der TV-Debatte sogar mit Gefängnis, sollte er am 8. November gewählt werden. Grund sei ihr Umgang mit E-Mails als Außenministerin. Er kündigte an, als Präsident einen Sonderstaatsanwalt einzusetzen, der sich seine Kontrahentin vornehmen solle.

Clinton räumte bezüglich der E-Mail-Affäre ihr Fehlverhalten ein. "Es war ein Fehler", sagte sie.

Trump fühlte sich schlecht von den Moderatoren behandelt. "Es ist drei gegen einen", sagte Trump, als die Moderatoren Anderson Cooper und Martha Raddatz ihn an einer Stelle baten, beim Thema zu bleiben. Trump äußerte den Eindruck, dass unter anderem die E-Mail-Affäre seiner Kontrahentin Clinton nicht ausreichend breit diskutiert wurde. Weitere Zitate lesen Sie hier:

Die besten Zitate des TV-Duells "... weil Sie dann im Gefängnis wären!" Trump auf die Aussage Clintons, es sei gut, dass er nicht für Gesetze zuständig sei "Mit früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten war ich uneins, aber ich habe nie an ihrer Eignung für das Amt gezweifelt. Bei Donald ist das anders." Clinton über Trump "Ich bin nicht stolz darauf. Ich entschuldige mich bei meiner Familie und bei dem amerikanischen Volk. Das war ein Umkleidekabinen-Gespräch. Niemand hat mehr Respekt für Frauen als ich." Trump über seine Äußerungen im Skandal-Video von 2005, in dem er mit sexuellen Übergriffen auf Frauen prahlt "Alles was er gerade gesagt hat, ist schlicht falsch." Clinton über Trump - mehrfach während der Debatte "Bei mir waren es Worte, bei ihm Taten." Trump über Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Präsident Bill Clinton "Es war ein Fehler." Clinton zu ihrer E-Mail-Affäre "Obamacare ist ein totales Desaster und muss aufgehoben und ersetzt werden." Trump über die von US-Präsident Obama eingeführte Krankenversicherung "Donald kümmert sich immer um Donald." Clinton über Trump, bezogen auf dessen Pläne zur Steuerpolitik "Das wird das größte Trojanische Pferd aller Zeiten sein." Trump über Clintons Pläne zur Flüchtlingspolitik "Donalds Worte sind ein Geschenk für den 'Islamischen Staat'." Clinton über Trump "Bei ihr ist es immer: viel Gerede, keine Taten." Trump über Clinton, bezogen auf ihre Pläne zur Steuerpolitik "Donald lebt in einer anderen Welt." Clinton über Trump, bezogen auf seine Pläne zur Steuerpolitik "Ich mag Assad nicht. Aber Assad tötet den IS. Russland tötet den IS. Iran tötet den IS." Trump über den Syrienkrieg und den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" "Es wurden viele spalterische, düstere Dinge über Muslime gesagt. Meine Vision von Amerika ist ein Amerika, in dem jeder einen Platz hat." Clinton über die US-Einwanderungspolitik "Es ist drei gegen einen." Trump, als die Moderatoren Cooper und Raddatz baten, beim Thema zu bleiben "Russland hat entschieden, wen es als Präsidenten der USA sehen will - und das bin nicht ich." Clinton über Russlands angeblichen Wunschkandidaten Trump "Glauben Sie mir: Sie hat gewaltigen Hass in ihrem Herzen." Trump über Clinton "Nein." Clinton auf die Frage, ob Trump genügend Führungsstärke für das Präsidentenamt besitze "Sie ist eine Kämpferin. Sie gibt nicht auf. Ich respektiere das." Trump auf die Frage, was er an Clinton respektiere "Ich respektiere seine Kinder, und ich denke, das sagt viel über Donald aus." Clinton auf die Frage, was sie an Trump respektiere

Tatsächlich ging es im weiteren Verlauf der Debatte auch noch um andere Streitpunkte.

Obamacare: Nach Auffassung von Trump wird die Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama 2017 "implodieren". Obamacare sei zu teuer und ein Betrug. Er werde die Reform abschaffen und ein eigenes Konzept umsetzen. Clinton sprach sich gegen eine Abschaffung aus.

Einwanderung: Clinton warf Trump eine demagogische Rhetorik gegenüber Muslimen vor. Trump sagte, es gebe Beispiele für einen radikal-islamischen Terrorismus, wie die Anschläge vom 11. September 2001. Er werde kriminelle Einwanderer "zurück in ihr Land zu zwingen". Clinton hingegen schloss nicht aus, aus humanitären Gründen weitere Flüchtlinge aus Syrien, vor allem Kinder, aufzunehmen.

Steuern: Trump kündigt erneut an, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen, sobald die Routineüberprüfung der Steuerbehörden abgeschlossen sei (obwohl dies kein Hinderungsgrund wäre, die Erklärung zu veröffentlichen - Anm. d. Redaktion). Er versicherte, Hunderte Millionen Dollar an Steuern gezahlt zu haben. Die Steuern in den USA seien deutlich zu hoch und müssten gesenkt werden. Clinton entgegnete, dass Trump in etwa 20 Jahren keine Steuern gezahlt habe. "Donald kümmert sich immer um Donald", sagte sie. Er plane, vor allem reiche Menschen und Unternehmen große Steuererleichterungen zu genehmigen.

Krieg in Syrien: Trump erklärte, Syriens Präsident Baschar al-Assader möge er zwar nicht. Aber Assad töte die IS-Miliz, und zwar gemeinsam mit Russland und Iran. Clinton hingegen erklärte, Russland wolle, dass Trump Präsident der USA werde. Sie selbst würde sich als Präsidentin Russlands Staatschef Wladimir Putin "vornehmen".

Ganz zum Schluss zwang ein Mann aus dem Publikum die beiden Erzfeinde Trump und Clinton zum Äußersten: Ob sie denn auch mal etwas Nettes übereinander sagen könnten? Gelächter und Applaus. Hillary Clinton sagte, sie stimme mit nichts überein, was Trump tue oder sage. Aber sie respektiere seine Kinder. Wenn ein Mann Kinder habe, die so zu ihm hielten, dann sage das etwas aus.

Trump räumte ein: "Hillary ist eine Kämpferin, das muss man ihr lassen. Sie hat nie aufgegeben. Das respektiere ich."

Und dann rangen sie sich widerwillig sogar zu einem Handschlag durch.

